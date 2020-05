Na Bratislava Open príde svetová osmička Bencicová a kompletná slovenská špička okrem Kližana

Bencicová trénuje v Bratislave

31.5.2020 (Webnoviny.sk) - Aj keď sa pôvodne plánovaný mužský challenger Bratislava Open v júni 2020 pre koronakrízu neuskutoční, jeho hlavný organizátor Branislav Stankovič zorganizuje v pôvodnom termíne zaujímavú a zrejme aj kvalitnú náhradu.Od 17. do 20. júna 2020 sa bude konať na kurtoch TK Slovan Bratislava podujatie Bratislava Open, ktoré spojí 16 najlepších slovenských tenistov a 16 tenistiek. Celková dotácia podujatia je 20 000 eur. Informuje o tom oficiálny web podujatia bratislavaopen.com.Hosťom turnaja bude aj držiteľka voľnej karty do hlavnej súťaže a súčasná osmička ženského rebríčka WTA Belinda Bencicová. Dvadsaťtriročná hráčka, ktorá má slovenských rodičov, v čase koronakrízy žije a trénuje v Bratislave.Hrať na antuke TK Slovan chce takmer celá slovenská špička vrátane deblistov. Účasť prisľúbili Andrej Martin, Jozef Kovalík, Norbert Gombos, Filip Horanský, Alex Molčan, Lukáš Klein a pridajú sa aj juniori, ktorých nominuje Slovenský tenisový zväz. Chýbať nebudú ani Filip Polášek a Igor Zelenay zatiaľ vo štvorhre."Možno, keď sa na to budú cítiť, vyskúšajú si aj dvojhru. Chýbať bude pre nedoliečené zranenie ruky iba Martin Kližan, lebo ešte nezačal prípravu. Zo žien sa zúčastnia Viktória Kužmová, Anna Karolína Schmiedlová aj Rebecca Šramková,“ uviedol hlavný organizátor akcie Branislav Stankovič.Hrať sa bude klasickým vyraďovacím spôsobom na štyroch kurtoch (čísla 5,8,9,11) TK Slovan Bratislava už od prvého dňa. "Budeme mať dostatok kvalitných zápasov. Nech ich fanúšikovia uvidia všetky. Na dvoch kurtoch budú aj webkamery a z nich živý prenos. O televíznom prenose sa ešte rokuje,“ pokračoval Stankovič.Šéf turnaja zároveň verí, že do polovice júna sa takmer úplne zrušia obmedzenia pre šport, ktoré nastali v súvislosti s koronakrízou na Slovensku."Dúfam, že obmedzenia už budú len minimálne. Čo sa týka tenisu na kurte, obmedzenia nebudú žiadne. Hráči sú ďaleko od seba, nie sú v kontakte. Možno si po zápase nepodajú ruky, a dajú si iba ´lakťovku´. Zberačov a čiarových rozhodcov by som chcel mať až na finálový deň, nech je to dôstojné. Loptičky si budú zberať tenisti sami, na empajri budú iba hlavní rozhodcovia," pridal ďalšie informácie o turnaji Stankovič.Niekdajší daviscupový reprezentant SR vyzdvihol, že hoci sa neuskutoční bratislavský challenger v pôvodnej medzinárodnej podobe, tradícia turnaja na slovenskej antuke sa zachová."Som rád, že s sme generálnym sekretárom STZ Igorom Moškom našli spoločnú reč a že sme prvým turnajom série Peugeot Tennis Tour. Bude to krásne podujatie aj vďaka partnerom. Som vďačný všetkým sponzorom, ktorí prispeli na turnaj. Ľudia sa majú na čo tešiť,“ dodal Stankovič.Skúsený organizátor aj v tejto ťažkej situácii vidí cestu do budúcnosti v spojených turnajoch za účasti hráčov viacerých krajín. Je len otázka času, kedy sa možno spoja národné zväzy a zorganizujú podujatia dvoch alebo viacerých susedných krajín."Slovenský tenisový zväz už rokuje aj s českým. Aj tam sa hrajú podobné turnaje ako ten náš. Chcel som mať teraz v Bratislave len slovenských hráčov aj z toho dôvodu, že sú vypísané ´prize money´ a chcem im tým pomôcť. Rozdelia si peniaze a aj ich tu uvidíme. Napríklad Maroš Vajda mi hovoril, že v Srbsku sa konajú podobné podujatia pod záštitou Djokoviča. Uvidíme, možno sa krajiny spoja a zahrajú si tzv. minitour. Myslím si, že tenisová sezóna 2020 sa dohrá už iba na národnej úrovni,“ uzavrel Stankovič.