Elitné európske kluby chcú údajne hrať od roku 2021 vlastnú Superligu

Berlín 3. novembra (TASR) - Šestnásť elitných európskych futbalových klubov by mohlo do konca tohto mesiaca podpísať súhlas s úmyslom stať sa súčasťou kontinentálnej Superligy. Tá by mala odštartovať v roku 2021. Vznik takejto súťaže by znamenal koniec súčasného modelu Ligy majstrov a zasiahol by aj domáce ligové súťaže. Informáciu priniesol v piatok nemecký magazín Der Spiegel na základe údajov z platformy Football Leaks.Jedenásť zakladajúcich klubov (Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United, Chelsea Londýn, Arsenal Londýn, Manchester City, Liverpool, Paríž St. Germain, Juventus Turín, AC Miláno a Bayern Mníchov) by malo istotu zotrvania v Suprlige aj v prípade umiestnenia v zóne zostupu. Pätica tzv. pozvaných klubov, ktorými sú Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Olympique Marseille, Inter Miláno a AS Rím, by mohla zostúpiť do nižšej divízie, ktorej vznik je rovnako v štádiu rokovaní.O vzniku európskej Superligy sa špekuluje už dlhšie. Najbohatšie európske kluby by sa vďaka nej mohli stať nezávislé od národných futbalových zväzov, ako aj od Európskej futbalovej únie (UEFA), za účelom zvýšenia svojich ziskov. Najnovší návrh prišiel pred očakávanými budúcoročnými rokovaniami o predaji práv na televízne prenosy z Ligy majstrov a o prerozdeľovaní odmien pre nový cyklus súťaže od roku 2021. Rozpočet UEFA pre odmeny v LM sa v súčasnosti pohybuje na úrovni viac ako miliardy eur na sezónu, z ktorých si najúspešnejšie kluby odkroja do 100 miliónov eur ročne. Real Madrid zinkasoval za triumf v Lige majstrov v minulej sezóne spolu takmer 90 miliónov eur. UEFA rozdelila celkovo viac ako 1,4 miliardy eur pre 42 tímov, ktoré sa prebojovali do skupinovej fázy alebo vypadli v play off o účasť v nej.Výkonný riaditeľ Borussie Dortmund Hans-Joachim Watzke najnovšiu správu priamo nekomentoval, no pripustil, že veľkokluby pracujú na spoločnom projekte, ktorého kontúry však v súčasnosti ešte nie sú úplne jasné. Prezident Bayernu Mníchov Karl-Heinz Rummenige vznik Superligy očakáva, no netrúfa si predpovedať kedy odštartuje. Podľa vyhlásenia bavorského klubu sa nikto z funkcionárov nezúčastnil na rokovaniach o aktuálnom pláne a dokonca údajne nevedeli ani o jeho existencii.povedal Rummenige.Bayern sa podľa magazínu Der Spiegel v minulosti informoval o právnych aspektoch možnosti odchodu z európskych súťaží a tiež nemeckej Bundesligy. K tomuto kroku pristúpil v súvislosti so staršou verziou návrhu Superligy. Od tej však kluby upustili po tom, ako reforma Ligy majstrov zaistila od aktuálnej sezóny miestenku do skupinovej fázy Ligy majstrov štyrom klubom zo štyroch najlepších európskych súťaží Anglicka, Španielska, Nemecka a Talianska. Informovala agentúra DPA.