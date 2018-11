PSG vyhral aj dvanásty ligový zápas

Futbalista PSG Neymar (vpravo) padá počas zápasu 12. kola najvyššej francúzskej Ligue 1 Paríž St. Germain - Lille v Paríži 2. novembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 3. novembra (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain stanovili nový rekord piatich elitných európskych líg v počte víťazstiev za sebou na začiatku sezóny. V piatok zdolali druhý tím tabuľky OSC Lille 2:1 a na konte tak majú 12 triumfov z dvanástich zápasov, čím prekonali zápis Tottenhamu Hotspur zo sezóny 1960/1961 (11) v anglickej najvyššej súťaži.povedal po zápase pre Canal Plus brazílsky obranca Thiago Silva. Víťazstvo favorita sa v Parku princov nerodilo ľahko, napriek hernej i streleckej prevahe odkliali domáci bránku súpera až v záverečnej dvadsaťminútovke.Skóre šlágra otvoril v 70. minúte Kylian Mbappé pohotovým technickým pokusom k ľavej žrdi po pase od Neymara. O necelú štvrťhodinu neskôr poistil vedenie domácich Neymar, ktorý si narazil loptu s Mbappém a tvrdou strelou aj s prispením teču od obrancu zvýšil na 2:0. Pre Mbappého to bol 11. ligový gól, Neymar má na konte deväť. Hostia dokázali už len zmierniť prehru, v nadstavenom čase znížil z pokutového kopu Pepe. Slovenský brankár v službách OSC Lille Adam Jakubech sledoval celý zápas z lavičky náhradníkov.V zostave domácich absentoval Edinson Cavani pre zranenie stehna. Nechýbal ale Marco Verratti, hoci v noci na stredu ho prichytili na parížskom obchvate jazdiť pod vplyvom alkoholu.uviedol tréner Thomas Tuchel. Ten dal v bránke tentoraz prednosť Gianluigimu Buffonovi, ktorý by mal chytať aj najbližšie v Lige majstrov. Parížanov už v utorok čaká mimoriadne dôležitý súboj na pôde Neapola, v prípade prehry by stáli na pokraji vyradenia z prestížnej súťaže. V lige si PSG drží stopercentnú bilanciu, na konte má 36 bodov pri skóre 41:7. Lille zaostáva na druhej priečke už o jedenásť bodov.Vedenie francúzskeho šampióna pred zápasom vydalo stanovisko, v ktorom poprelo obvinenia platformy Football Leaks, že klub v spolupráci s UEFA kryl výrazné porušenia finančnej fair play (FFP) vo svojom rozpočte a vyhol sa tak prísnym trestom.