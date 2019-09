Elon Musk predstavil novú kozmickú loď, schopnú kolmého pristátia

Na archívnej snímke Elon Musk. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Boca Chica Village 29. septembra (TASR) - Riaditeľ spoločnosti SpaceX Elon Musk v sobotu predstavil novú kozmickú loď, skonštruovanú tak aby bola schopná dopraviť posádku a náklad na Mesiac, Mars či akékoľvek miesto v slnečnej sústave a následne uskutočniť kolmé pristátie späť na Zemi. Uviedla to agentúra AP.Vo svojom prejave, streamovanom cez internet naživo, Musk informoval, že loď Starship vyštartuje na svoj prvý skúšobný let približne do dvoch mesiacov. Počas neho má vzlietnúť do 20-kilometrovej výšky nad morom a vzápätí pristáť, čo by umožnilo kozmickú loď opakovane použiť. Musk zdôraznil, že práve to je nevyhnutný predpoklad pre uskutočnenie vesmírnych letov.V sobotu uplynulo jedenáste výročie od prvého letu rakety spoločnosti SpaceX na orbitálnu dráhu Zeme.