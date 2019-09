Seniori potrebujú byť aktívni a cítiť sa užitoční

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michaela Zdražilová Foto: TASR/Michaela Zdražilová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. septembra (TASR) – Seniorov okrem zdravotných ťažkostí najviac trápi samota a pocit zbytočnosti. Naopak, najväčšiu radosť majú, ak cítia, že môžu byť niečím užitoční, prínosní a nepatria do „starého železa“. Pre TASR to povedala Mária Drahošová z neziskovej organizácie Stále dobrí, ktorá organizuje kultúrne, športové, vzdelávacie a spoločenské aktivity pre seniorov.Seniorom, ktorí sa izolujú doma a nechodia medzi ľudí, podľa Drahošovej hrozí depresia a oslabenie.konštatuje. Každý senior podľa nej môže byť zvedavý a chcieť sa naučiť niečo nové. Ich blízki im môžu pomôcť tým, že ich budú podporovať, informovať o plánovaných akciách pre seniorov, či tam pôjdu s nimi.hovorí Drahošová o účastníkoch aktivít neziskovej organizácie.dodala.Niektorí seniori podľa nej necítia dostatočnú podporu od ich detí či príbuzných.,“ konštatuje Drahošová. Dodáva, že je dôležité aj to, ako rodiny trávia spoločné chvíle.“ odporúča.Dnešní seniori podľa nej nie sú, ani nechcú byť samostatnou kategóriou, izolovanou od všetkého diania.uzavrela Drahošová.