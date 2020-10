Embraco Slovakia stabilizoval výrobu a tretina z prepustených zamestnancov získali opäť prácu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.10.2020 - Najväčší zamestnávateľ na Spiši Embraco Slovakia zo skupiny Nidec Global Appliance sa čiastočne zotavil z poklesu objednávok spôsobených prvou vlnou pandémie COVID-19 a aktuálne hľadá nových zamestnancov do výroby chladiarenských kompresorov a kondenzačných jednotiek. Agentúru SITA o tom informoval Anton Oberhauser z PR oddelenia Embraco Slovakia.„Hoci globálny dopyt po našich výrobkoch sa následkom jarnej vlny koronavírusu prepadol v druhom štvrťroku o viac ako 35 percent a predpokladali sme zníženie zamestnanosti o viac než 300 ľudí, situácia sa v auguste mierne stabilizovala. Nakoniec sa hromadné prepúšťanie u nás dotklo 240 kolegov, avšak takmer 80 prepustených zamestnancov sme už medzitým znova prijali,” informoval generálny riaditeľ závodu Marcelo Borba. Aktuálne pracuje v závode dvetisíc zamestnancov.Spoločnosť, ktorá sa ani doteraz nemusela spoliehať na zamestnávanie operátorov z tretích krajín, chce aj naďalej ponúkať prácu ľuďom z regiónu a rozbieha nábor nových zamestnancov do výroby. „Počítame s tým, že práca u nás by mohla byť riešením aj pre ľudí, ktorých tvrdo zasiahla koronakríza,” dodáva Borba.Závod Embraco čelil rapídnemu poklesu objednávok od začiatku apríla a niekoľkokrát prerušil výrobu.