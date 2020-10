Vodič, ktorý si sadol za volant opitý a pripravil o život matku troch detí, ide za mreže

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.10.2020 (Webnoviny.sk) - Opitý šofér, ktorý v piatok medzi Čachticami a Novým Mestom nad Váhom pripravil o život matku troch detí, putuje do väzby. Ako informovala trenčianska krajská polícia, vyšetrovateľ 45-ročného vodiča obvinil z usmrtenia a spracoval podnet na jeho vzatie do väzby, ktorý súd akceptoval.Podľa polície vodič na Nissane prešiel do protismeru a čelne sa zrazil so 42-ročnou vodičkou protiidúceho vozidla. Žena na mieste zomrela. Šoférovi Nissanu po nehode namerali 1,6 promile alkoholu v dychu.