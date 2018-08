Emigrant Peter Žanony vystavuje obrazy a sochy v rodnej Bratislave

Ilustračná snímka. Foto: TASR Oliver Ondráš Foto: TASR Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. augusta (TASR) – Prevažne novú tvorbu predstavuje výtvarník Peter Žanony na výstave Obrazy a sochy v bratislavskej galérii F7.V expozícii dominujú portréty namaľované v tomto a minulom roku. Nielen obraz Pán Króner, ale aj s názvami Umelec, Nosáni, Oli, Zampo, Ona, Smutný, Bratia, Salome a ďalšie akrylové maľby sú konkrétni ľudia. Inú tematiku potvrdzujú obrazy Kvety púšte, Doba ľadová, Jaskynný jazdec či vtipná maľba Štyri ročné obdobia. Závesné diela dopĺňajú priestorové v podobe drevených sôch: Jánošík, Svätopluk, Kvetinárka, Žralok a Vikingovia.na pondelkovej (6.8.) vernisáži výstavy povedala jej kurátorka Ľudmila Pašková.Peter Žanony (1962) v rodnej Bratislave vyštudoval rezbárstvo na Škole umeleckého priemyslu (1978–1982). Prvý kontakt s drevorezbárskym nástrojom - dlátom získal ako deväťročný u známej insitnej umelkyne Márii Žilavej. Po škole emigroval do vtedajšieho Západného Nemecka a usadil sa v Bayreuthe (1982). Pracoval ako grafik v reklamných agentúrach i ako reštaurátor na Bayreuthskej univerzite a stal sa členom výtvarnej skupiny Art Schmiede.Vo svojom ateliéri tvoril sochy a maľoval olejom až do obdobia narodenia dcéry Salome. Vtedy techniku maľby zmenil práve kvôli nej na akryl. Po presídlení do Mníchova začal pracoval ako dekoratér a navštevoval Akadémiu Wildner, kde sa naučil pracovať s rôznymi grafickými programami. Po ukončení štúdia pracuje ako grafik.dodala Pašková.Výstava potrvá do 31. augusta.