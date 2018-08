Výstava výtvarných diel Spišská paleta putuje do Popradu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Spišská Nová Ves/Poprad 7. augusta (TASR) – Tradičná výstava výtvarných diel pod názvom Spišská paleta tento rok poputuje do Popradu. Zo Spišského osvetového strediska (SOS) informovali, že putovná expozícia bude od štvrtka 9. augusta umiestnená v Podtatranskej knižnici.Výstava predstavuje prierez tvorbou členov Art klubu pri SOS, pričom sú to najnovšie formy ich výtvarného prejavu alebo aj diela staršie, ktoré verejnosť ešte nemala možnosť vidieť.uvádza SOS.Autormi diel sú neprofesionálni výtvarníci, pričom sa svojej tvorbe venujú vo voľnom čase. To sa prejavuje aj v témach obrazov, ktoré často odrážajú ich ďalšie koníčky a spôsoby trávenia voľného času. Návštevníci na nich môžu vidieť portréty, zobrazenia architektúry, prírody z regiónu Spiš či abstraktné maľby. Zbierku spestruje aj rezbárska tvorba s drevenými plastikami. Svojimi 51 dielami sa návštevníkom predstaví 21 členov klubu.Klub neprofesionálnych výtvarníkov pri SOS vznikol v roku 1979, kedy sa deviati nadšenci umenia spojili a rozhodli stretávať pravidelne. Bol medzi nimi Tibor Hrušovský, Tibor Gurin, Emilián Cvengroš, Milan Ogurčák, Juraj Molčan, Imrich Marčik, Albert Kellner a František Schmidt. Klub v priebehu rokov rástol a dnes má 48 členov, väčšinou z okresu Spišská Nová Ves a Gelnica. Autorov podľa SOS spája láska k výtvarnému umeniu a ambície prezentovať svoju tvorbu na rôznych výstavách. Cieľom klubu je združovať aktívnych záujemcov o rôznorodé výtvarné žánre, umožniť im konfrontovať výsledky svojej umeleckej činnosti na stretnutiach, výstavách, plenéroch, workshopoch a iných aktivitách.Výstava Spišská paleta potrvá v Podtatranskej knižnici v Poprade do začiatku októbra.