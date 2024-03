Emilíana Torrini sa po desiatich rokoch vráti do Bratislavy s novým albumom

Spolu so staršími skladbami ich spolu s kapelou zahrá 26.októbra 2024 v bratislavskom Majestic Music Clube (MMC), do ktorého sa vráti po desiatich rokoch.

Ak sa niekedy hovorí, že islandská hudba je mierne odťažitá a náročná na počúvanie, tak to určite neplatí o Emilíane Torrini. Jej najväčší hit Jungle Drum roztancoval ľudí po celom svete, Gollum's Song z Pána Prsteňov: Dve veže, poslucháčov zase rozcítil lyrickými aranžmánmi. Islandská speváčka vedela medzi týmito polohami vždy ladne pohybovať. Klubovú atmosféru pochytila počas angažmánu v známej elektronickej kapele GusGus, intímnosť a lyrickosť pretavila zo svojich skúseností so štúdiom zborového spevu a klasickej hudby.

Jej debutový album Love in the Time of Science vzbudil pozornosť aj tým, že ho produkoval Roland Orzabal (Tears For Fears). Triphopové rytmy sa na nasledujúcej doske Fisherman’s Woman premietli do folkovejšieho prejavu. K elektronike mala Emiliáne vždy blízko aj vďaka spoluprácam s Kid Koala, Paulom Oakenfoldom či Thievery Corporation. K prepojeniu elektroniky s akustickými nástrojmi došlo aj na ďalších dvoch doskách Me and Armini; Tookah. Spolupráca s belgickým ansámblom The Colorist Orchestra vyústila do skvelého živého albumu The Colorist & Emiliana Torrini a štúdiovky Racing the Storm, ktorá vyšla minulý rok.

Emilíane Torrini oznámila na rok 2024 vydanie novej dosky Miss Flower, o ktorej viac prezradila: „Slečna Flower žila dobrodružne a nekonvenčne pristupovala aj k manželstvu. Mala deväť návrhov, ale nikdy sa nevydala. Muži ňou boli posadnutí a niektoré listy sú plné takýchto vyznaní, z niektorých cítiť veľkú žiadostivosť, iné sú zase veľmi vtipné. Táto nahrávka je zložená list po liste, takže celý príbeh je zaznamenaný v tej korešpondencii. Slečna Flower ma uchvátila, keď som ju spoznala a po jej smrti, keď som začala čítať jej listy a začala som viac zisťovať o jej zaujímavom živote. Každá skladba je inšpirovaná rozličným príbehom alebo osobou, ktorú sme tam objavili.“

Islanďanka E. Torrini vysvetľuje, že zámerom Miss Flower bolo urobiť pop elektronickú nahrávku s intímnym vokálom, aký je v jej obľúbenej skladbe I´m Your Man od Leonarda Cohena. Prvý zverejnený singel Let’s Keep Dancing v sebe spája práve tanečné aranžmány s nežným spevom a pojednáva o stretnutí dvoch milencov pri poslednom tanci.

Už teraz sa nevedia poslucháči dočkať tajomného príbehu, ktorý Emiliána Torrini predvedie naživo 26. 10 v bratislavskom MMC. Vráti sa tam po desiatich rokoch, aby vystúpila v rámci koncertnej série Danube Music Day.

Informácie:

Emilíana Torrini; 26.10.2024; Majestic Music Club (MMC), Bratislava

Vstupenky:

https://tootoot.fm/events/65f6fa8fa2ec3d111c3aaec2?ref=codnes