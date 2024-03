Video: Môže mať vzťah svoju vlastnú melódiu? Alan Murin má v hlave tú svoju stále Dokola

Jej melódia a text vypovedá o myšlienkach a pocitoch k osobe, ktorú nevieme dostať z hlavy. Chytľavá tanečná melódia novinky Dokola sa odrazila aj v jej videoklipe.

„Skladba je o tom, že neviem prestať myslieť na jednu mladú slečnu. Keď som ju po nejakom čase stretol, tak som zistil, že som stále neprekonal svoje city. Neviem na ňu prestať myslieť a melódia o nej mi stále hrá dokola v hlave,“ povedal Alan Murin o svojej novej skladbe Dokola. Tá vznikla v priebehu minulého roka a je čistou autorskou tvorbou talentovaného umelca

Videoklip ku skladbe sa nakrúcal na Venice Beach v Spojených štátoch amerických. Na záberoch možno vidieť Alana, ako sa vozí na kolotoči. To vizuálne podporuje text skladby Dokola, že je to rovnaké ako pri myšlienkach na inú osobu sa z toho kolotoča nevieme vymaniť. Samotná skladba má veľmi chytľavý text aj melódiu. Môže sa stať, že po jej vypočutí ju pár hodín aj dní nebudete vedieť dostať z hlavy. Či už sa teda človek spamätáva z rozchodu alebo stretol niekoho výnimočného, skladba mu určite zarezonuje.

Alan Murin vydal pred mesiacom prvý medzinárodný singel Still Love You, ktorý si našiel svoje miesto nielen v slovenských a českých rádiách, ale aj v rádiách v Belgicku, Kanade či Rumunsku. Druhá tohtoročná, tentokrát opäť slovenská skladba je pre neho takisto míľnikom v kariére. „Dokola štartuje novú éru v mojej hudobnej produkcii. Je to nová etapa zvuku, ktorý odo mňa priaznivci dostanú,“ prezradil Alan. Začal pracovať so žánrami, s ktorými v minulosti nepracoval a venuje viac pozornosti produkcii. „Dokola je takým predelom medzi tvorbou pred touto skladbou a po tejto skladbe. Čo bude nasledovať, nechajte sa prekvapiť,“ dodal na záver.

Alan Murin – Dokola: