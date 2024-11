Emisie skleníkových plynov v Európskej únii v druhom kvartáli klesli o 2,6 %

15.11.2024 (SITA.sk) - Emisie skleníkových plynov z ekonomickej činnosti Európskej únie v druhom štvrťroku tohto roka predstavovali 790 miliónov ton ekvivalentu oxidu uhličitého (CO2). Medziročne je to pokles o 2,6 percenta. Tento pokles nastal súčasne so zvýšením hrubého domáceho produktu (HDP) Európskej únie o jedno percento v druhom kvartáli tohto roka v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška. Informoval o tom v piatok štatistický úrad Európskej únie Eurostat.V porovnaní s rovnakým kvartálom minulého roka najväčší pokles emisií nastal pri dodávkach elektriny a plynu (- 12,3 %). Emisie oxidu uhličitého z domácnosti klesli 4,2 percenta.Medziročne klesli emisie skleníkových plynov v 19 krajinách EÚ. Najväčšie zníženie emisií v druhom štvrťroku tohto roka nastalo v Holandsku (-9,1 %), Bulharsku (-6,3 %), a v Rakúsku a Maďarsku (zhodne -5,9 %). Z 19 krajín, ktorých emisie klesli, sa len piatim znížil aj HDP, a to konkrétne Írsku, Fínsku, Estónsku, Lotyšsku a Rakúsku. Zvyšných 14 členských štátov znížilo svoje emisie, zatiaľ čo ich ekonomiky rástli.