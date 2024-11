Pellegrini: Odchod profesora Traubnera je veľkou stratou pre slovenské zdravotníctvo i celú spoločnosť

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

15.11.2024 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini prijal v piatok ráno so zármutkom správu o úmrtí profesora Pavla Traubnera, významného neurológa a výnimočného človeka s neobyčajným životným príbehom.„Odchod pána profesora je veľkou stratou pre slovenské zdravotníctvo i celú našu spoločnosť. Česť jeho pamiatke a úprimnú sústrasť smútiacej rodine," napísal Pellegrini na sociálnej sieti.Prezident pripomenul, že Pavel Traubner už v útlom detstve zažil to, čo by sme žiadnemu dieťaťu na svete nepriali – prenasledovanie a strach o holý život. Možno práve z tohto smutného obdobia poznamenaného vojnou mu podľa prezidenta ostala nezlomná vôľa žiť a popasovať sa s osudom, nech bol akokoľvek ťažký či nespravodlivý.„Okrem toho, že bol skvelým lekárom, poskytoval svedectvo o hrôzach holokaustu a nebál sa postaviť zoči-voči ľuďom s radikálnymi postojmi, pretože mu záležalo na smerovaní našej spoločnosti. Vždy bol ochotný pomáhať, vždy stál jednoznačne na strane humanizmu a tolerancie," vyzdvihol Pellegrini.