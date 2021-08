Emisné povolenky rastom cien prekonali výnosnosť tradičných aktív

** ku koncu prvého kvartálu 2021

O spoločnosti Wonderinterest Trading

Upozornenie na riziko:

2.8.2021 (Webnoviny.sk) - Povolenky na emisie skleníkových plynov, s ktorými sa obchoduje na európskom trhu, dosiahli v júli tohto roku historické maximum s cenou 57 eur* za tonu emisií vyjadrenou v EUA Futures.Podľa štúdie Top Green Investments 2021, ktorú vypracovala investičná spoločnosť Wonderinterest Trading Ltd., sa za posledných päť a pol roka hodnota emisných povoleniek zvýšila o 946 %, zatiaľ čo hodnota nehnuteľností v EÚ za rovnaké obdobie narástla o necelých 30 %, zlato o 65 % a akcie podľa indexu S&P 500 o 124 %."Klimatická politika má dlhodobý vplyv na trhové ukazovatele, a preto výrazný nárast cien emisných povoleniek nie je prekvapením," hovorí Roman Vykouřil, konateľ spoločnosti Wonderinterest Trading, s.r.o. a dodáva: "Analýza Wonderinterest Trading Ltd. sa zameriava na segmenty obnoviteľných zdrojov energie, úspor energie a prírodných zdrojov, bezemisnej dopravy, ako aj zodpovedného financovania. Na trhu je stále priestor pre nových vizionárov, ktorí sa snažia zmeniť trend smerom k trvalej udržateľnosti."Štúdia Top Green Investments 2021 zahŕňa známych globálnych lídrov vo svojich oblastiach, ako sú Tesla, ABB alebo Suez, ako aj rýchlo rastúcich hráčov na trhu udržateľných riešení, ako je dánsky Ørsted alebo čínsky JinkoSolar. Výňatok zo štúdie spolu s rebríčkom sa nachádza tu * Zdroje: https://ember-climate.org/ , jednotlivé burzy, Eurostat, The Economist,Spoločnosť Wonderinterest Trading s.r.o., držiteľ registrácie vydanej Českou národnou bankou, propaguje investičné služby zastúpeného obchodníka, spoločnosti Wonderinterest Trading s.r.o., sprostredkúva uzatvorenie zmluvy medzi investičnou spoločnosťou a zákazníkom a poskytuje administratívnu a technickú podporu týchto investičných služieb.