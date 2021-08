V Berlíne protestovali tisícky Nemcov proti opatreniam, polícia zadržala približne 600 demonštrantov

Hrozilo použitie vodných diel

Nárast infikovaných

2.8.2021 - V Berlíne sa v nedeľu zišli tisícky ľudí na protest proti protipandemickým opatreniam nemeckej vlády. Zhromaždenie, ktoré sa uskutočnilo napriek zákazu, viedlo k stretom s políciou a zadržaniu približne 600 demonštrantov.Miestne úrady počas víkendu zakázali viacero zhromaždení, vrátane jedného, ktoré organizovalo hnutie Querdenker. Protestujúci sa však vzopreli zákazu.Berlínska polícia nasadila do ulíc viac ako dvetisíc príslušníkov s cieľom rozpustiť protesty, no neskôr oznámila, že policajti, ktorí sa pokúšali demonštrantov usmerniť alebo rozpustiť väčšie skupiny, čelili obťažovaniu a útokom.„Pokúsili sa preraziť policajný kordón a vytiahnuť z neho našich kolegov,“ uviedla berlínska polícia s tým, že policajti museli použiť dráždivé látky a obušky. Polícia tiež demonštrantov varovala, že ak sa nerozídu, použijú proti nim vodné delá.Do nedeľného večera podľa nemeckých médií zadržali asi 600 ľudí a protesty v meste pokračovali.Nemecko síce v máji uvoľnilo väčšinu protipandemických opatrení, vrátane opätovného otvorenia barov a reštaurácií, na niektoré aktivity, ako stravovanie vo vnútorných priestoroch reštaurácií alebo prenocovanie v hoteloch, je však potrebné potvrdenie o dokončenom očkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívnom teste na koronavírus.I keď počet nových prípadov nákazy je v krajine v porovnaní so susednými štátmi pomerne nízky, šírenie delta variantu spôsobilo v posledných týždňoch ich nárast.V nedeľu v Nemecku potvrdili ďalších 2 097 nových prípadov, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu týždňu nárast o viac ako 500.