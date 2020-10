Emma Drobná: Nový album Better Like This ma viacej vystihuje

Speváčka a skladateľka Emma Drobná vydala v závere septembra nový, v poradí druhý štúdiový album Better Like This. Vznikal počas dvoch rokov v spolupráci s osvedčeným autorským a producentským tímom Adrián Líška, Peter Graus a Tomáš Zubák.





Jedenástku piesní na albume tvoria Between Us, Demons, Stratím sa ti ráno feat. Separ, Yeah Baby! (F*ck With Me), Heaven Only Knows, I'll Be Alright, Watch Over Me, Should I Give Up, Go To Hell, I Loved You a titulná Better Like This. Prvým singlom z albumu bola pieseň Demons, aktuálnym druhým je pieseň Yeah Baby! (F*ck With Me). K obom singlom nakrútila speváčka aj videoklip.K väčšine piesní na albume si texty napísala speváčka sama, pri jednej je aj autorkou hudby, pri ostatných figuruje ako spoluautor. „Texty sú všetky moje okrem jednej skladby, písanie textov je moja hlavná zbraň. Adrián mi pustil demá a ja som sa snažila ich priradiť k textom, aby som dokázala nájsť dobrú linku, aby to pasovalo,“ uviedla pre TASR Drobná.Speváčka reagovala aj na otázku, či pri písaní textov rozmýšľa po anglicky alebo slovensky. „Po anglicky a mám to už dlhodobo. Odkedy som žila v zahraničí, angličtina mi prirástla k srdcu. Často, aj keď rozmýšľam, tak rozmýšľam v hlave po anglicky. Na tento album sa dostala iba jedna slovenská skladba, Stratím sa ti ráno, duet so Separom. Pohrávam sa s myšlienkou, že začnem teraz na chvíľu viacej tvoriť po slovensky, alebo sa budem o to minimálne snažiť,“ vysvetlila.Od vydania nového albumu už prešiel mesiac, tak je možný už pohľad na jeho záber na hudobnej scéne. „Budem to porovnávať s prvým albumom. Tento ma viacej vystihuje, som to oveľa viac ja, ak nie úplne. Samozrejme, že sa to časom asi bude meniť. Momentálne mám z neho veľkú radosť, mala som viac slova pri tvorbe, aj tým, že už chápem, ako ide celý ten proces. Okrem toho, že môj producent Adrián Liška robil hudbu, tak sme sa zhodli vo veľa veciach, ak nie vo všetkých,“ doplnila speváčka.