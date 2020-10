Video: Adam Ďurica nahral akustickú verziu skladby Pravdupovediac

Neubehli ani dva týždne a Adam Ďurica prichádza s novou podobou skladby Pravdupovediac, ktorú na rozdiel od pôvodnej verzie ponúka v akustickej verzii.„Skladba je stále tá istá, len v akustickej podobe. Počas jej nahrávania sme si s Lacom povedali, že by sme ju mohli aj nahrať v takejto podobe. Koncerty teraz nehráme, tak sme si jeden urobili vo dvojici, u Laca v štúdiu Hook Fabrique v Košiciach. Len jeden bubon, klavír, gitara a spev. To je všetko,“ uviedol pre médiá Ďurica.V polovici októbra predstavil Adam nový singel Pravdupovediac. Hudbu zložil Adam, text napísal Vlado Krausz. Skladba je vyznaním i poďakovaním sa muža, ktorý vie, že vo vzťahu viac dostáva, ako je momentálne schopný dať.„Niekedy ti všetko raz vrátim, no ale pravdupovediac, dovtedy vezmem si od teba viac,“ spieva v texte piesne Adam.Ku skladbe nakrútil aj videoklip, v ktorom okrem neho hrá aj starý automobil Rolls Royce, ktorý režisér klipu Laco Rychtárik objavil a požičal v jednom slovenskom autobazáre.