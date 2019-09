Emma Drobná zverejnila skladbu Demons, jej text už mala napísaný dlhšie

Optimistická a popovejšie tvár

Ochutnávka z pripravovaného albumu

28.9.2019 (Webnoviny.sk) - Slovenská speváčka Emma Drobná zverejnila skladbu Demons, ku ktorej ponúkla aj lyric video. "Je tak trošku aj o strachu z toho, že niekto blízky nám klame. A tak trošku o tom, že často klameme aj samých seba. Teda minimálne som si to všimla na sebe určite. Pritom si stačí uvedomovať vlastnú hodnotu a nenechať sa nikým presvedčiť o opaku," povedala na margo skladby.Text piesne už mala napísaný dlhšie. "Texty mám už predpísané, pretože píšem vtedy, keď mi niečo napadne a je jedno, či je to ráno alebo večer, či som doma alebo vonku. Potom už nasledujú štúdiové sessions, kde si vypočujeme pár beatov a predpripravenú hudbu. Skúšam si spievať asi do každej, texty mením, niekedy aj kombinujem a nakoniec sa venujem tej, na ktorej sa s ľuďmi, s ktorými spolupracujem, zhodneme. Musím povedať, že nie vždy je to zhodovanie sa z mojej strany na prvú," opísala tvorivý proces.Pod skladbou Demons sú po hudobnej a producentskej stránke opäť podpísaní Peter Graus a Tomáš Zubák z Creative Music House."Demons je pre Emmu netypická a nová poloha. Na prvom albume spievala Emma prevažne 'temnejšie' skladby. Demons ukazuje optimistickú a popovejšiu tvár Emmy. Pôvodne sme plánovali zdôrazniť africký vokálny sampel v refréne, ale Emmin vokál dodal skladbe natoľko dominantný motív, že si ho poslucháč spieva už po prvom vypočutí," uviedol autor hudby Peter Graus.Novinka je ochutnávkou z albumu, ktorý interpretka v súčasnosti pripravuje v bratislavskom nahrávacom štúdiu Creative Music House."Zatiaľ je to v procese, ale myslím, že bude trošku dospelejší aj po textárskej stránke aj hudobnej a cítim, že to budem viac ja v porovnaní s prvým album You Should Know," prezradila Drobná.Emma Drobná v roku 2015 vyhrala súťaž Česko Slovenská SuperStar a vyšiel jej eponymný album. O dva roky neskôr vydala nahrávku You Should Know (2017), z ktorej pochádzajú aj hity Smile, Try a Words.Informácie agentúre SITA poskytla Adriána Čahojová z agentúry Soul For Show.