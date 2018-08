Energetická agentúra v poslednom kole podpory vydala 786 poukážok

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 27. augusta (TASR) - V poslednom kole projektu podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) 786 poukážok na inštaláciu zariadení na využívanie OZE. Celková hodnota vydaných poukážok v 27. kole je 1.778.798 eur. Informoval o tom vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.Príspevky podľa neho získali domácnosti v mimobratislavských regiónoch na 372 tepelných čerpadiel, 368 systémov so slnečnými kolektormi a 46 kotlov na biomasu. Posledné kolo bolo v súlade s osobitnými podmienkami projektu uzatvorené po prekročení uvoľnenej sumy o 10 % po 8 minútach od otvorenia. Poukážky sú platné 3 mesiace, dovtedy musí byť zariadenie nainštalované a podaná žiadosť o preplatenie poukážky.zdôraznil Jurikovič.Zdôraznil, že ak budú všetky aktuálne platné poukážky využité, ku koncu roka 2018 by malo byť z projektu Zelená domácnostiam podporených viac ako 18.600 inštalácií zariadení na využívanie OZE. Doteraz bolo v rámci projektu, ktorý je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia, preplatených 15.473 poukážok v celkovej hodnote viac ako 34 miliónov eur.Dodal, že SIEA pripravuje pokračovanie projektu Zelená domácnostiam tak, aby mohli byť poukážky vydávané od roku 2019. Zámer nového projektu s celkovým rozpočtom 48 miliónov eur bol už schválený. V rámci projektu by mohlo byť do roku 2023 podporených ďalších 25.000 inštalácií v domácnostiach mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Pôvodný systém vydávania poukážok SIEA plánuje rozšíriť o zásobník žiadostí, aby mohli domácnosti žiadať o poukážky priebežne. Podrobnejšie informácie budú zverejnené po schválení pokračovania národného projektu.