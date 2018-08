Sinopec potrebuje iránsku ropu, niektoré rafinérie ju môžu spracovať

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 27. augusta (TASR) - Čínsky ropný a rafinérsky gigant Sinopec dal najavo, že pre firmu je nevýhodné zastaviť dovoz ropy z Iránu. Časť jeho rafinérií je totiž uspôsobená práve na spracovanie tejto ropy. Je to prvé vyjadrenie zástupcu z čínskeho ropného sektora v súvislosti s americkými sankciami voči Iránu.povedal viceprezident Sinopecu Chuang Wen-šeng v pondelok, deň potom, ako firma zverejnila výsledky za 1. polrok. V rámci nich uviedla, že zisk vzrástol o vyše 50 %.Chuang Wen-šeng tak reagoval na správu agentúry Reuters z minulého týždňa, že Sinopec a obchodník s ropou Zhuhai Zhenrong prijali opatrenia na zabezpečenie pokračovania dovozu ropy z Iránu, na ktorú by od novembra mali platiť sankcie USA. Tie sa budú vzťahovať aj na firmy, ktoré budú iránsku ropu naďalej dovážať. Sinopec a Zhuhai Zhenrong preto aktivovali klauzulu v rámci dlhodobých dodávok ropy s iránskou štátnou ropnou firmou NIOC, ktorá im umožňuje využiť na dovoz ropy z Iránu plavidlá patriace iránskej firme National Iranian Tanker Company.Čo sa týka pokračujúceho obchodného sporu Číny a USA, Chuang Wen-šeng dodal, že konflikt bude mať na vývoj zisku ropnej spoločnosti len obmedzený vplyv. Produkcia ropy v 1. polroku medziročne mierne klesla o 1,6 %, v nasledujúcich troch rokoch by sa však mala udržať na stabilnej úrovni. Viceprezident Sinopecu zároveň očakáva výrazný rast produkcie plynu. Práve jeho produkcia vykompenzovala pokles ťažby ropy za 1. polrok, keď ťažba zemného plynu vzrástla o viac než 5 %.