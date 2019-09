Energeticky náročné podniky na Slovensku sa dočkajú kompenzácie

Ilustračné foto. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Brusel 19. septembra (TASR) - Európska komisia vo štvrtok oznámila, že v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci schválila plány slovenskej vlády čiastočne kompenzovať energeticky náročné spoločnosti pre zavedenie vnútroštátneho príplatku na financovanie podpory elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.Komisia pripomenula, že podpora obnoviteľnej energie na Slovensku je v súčasnosti financovaná z príspevkov na základe spotreby elektrickej energie.Schéma štátnej pomoci, ktorá sa bude uplatňovať do 31. decembra 2029 a má predbežný rozpočet 120 miliónov eur na roky 2019 až 2021, bude prínosom pre spoločnosti pôsobiace na Slovensku v odvetviach, ktoré sú obzvlášť energeticky náročné (s vyššou spotrebou elektrickej energie) a ktoré sú viac zapojené do medzinárodného obchodu.Príjemcovia tejto pomoci získajú náhradu až do výšky 85 % svojho príspevku na financovanie podpory obnoviteľnej energie.Komisia posúdila túto schému pomoci podľa pravidiel štátnej pomoci EÚ, najmä podľa usmernení o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia a energetike na roky 2014 - 2020.Tieto usmernenia povoľujú zníženie (do určitej úrovne) príspevkov vyberaných od energeticky náročných spoločností pôsobiacich v niektorých konkrétnych odvetviach a vystavených medzinárodnému obchodu. Cieľom je zabezpečiť konkurencieschopnosť takýchto podnikov v celosvetovom meradle.Exekutíva EÚ zistila, že v prípade Slovenska sa kompenzácie poskytnú iba tým energeticky náročným spoločnostiam vystaveným medzinárodnému obchodu, ktoré sú v súlade s požiadavkami celoúnijných usmernení.Ide zároveň o opatrenia, ktoré podporia ciele EÚ v oblasti energetiky a klímy a zabezpečia globálnu konkurencieschopnosť energeticky náročných firiem a priemyselných odvetví bez toho, aby došlo k neprimeraného narušeniu hospodárskej súťaže. Komisia preto skonštatovala, že opatrenia zavádzané Slovenskom v tejto oblasti sú v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci.