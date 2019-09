V bratislavskom Starom Meste sa budú sčítavať ľudia bez domova

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 19. septembra (TASR) - V bratislavskom Starom Meste budú vo štvrtok sčítavať ľudí bez domova. Počítať ich bude 27 dobrovoľníkov. Budú zisťovať potreby bezdomovcov, dôvody prečo sa ocitli na ulicu a odkiaľ prišli. Pre TASR to povedal Pavol Sabela z občianskeho združenia (OZ) Stopa, ktoré je organizátorom. Akcia zároveň prebieha pod záštitou starostky Starého Mesta Zuzany Aufrichtovej.Dobrovoľníci budú oslovovať bezdomovcov v celom Starom Meste, od Horského parku, cez centrum, po hlavnú vlakovú stanicu." hovorí Sabela.Podľa minuloročného prieskumu združenia je Staré Mesto prvým kontaktom človeka bez domova s ulicou. Zistili, že veľa ľudí prichádza do Bratislavy z iných miest práve pre pocit anonymity. Stopa spolupracuje na téme bezdomovectva s mestskou časťou, mestom Bratislava aj s Bratislavským samosprávnym krajom a chce, aby informácie o bezdomovcoch posúvali ďalším mestám, ktoré by mali tiež robiť prevenčnú činnosť.približuje Sabela.Na sčítaní sa zúčastnia aj pozorovatelia a koordinátori kampane The European End Street Homelessness z Veľkej Británie a OZ Prima, ktoré sa venuje prevencii užívania návykových látok.