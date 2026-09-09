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09. septembra 2026
Enrique už raz so Slovanom vypadol, hrozí kolaps aj teraz? Bývalý hráč Slovana prezradil recept na PSG
Pre Slovan by mohol byť výhodou veľmi dlhý a náročný minulý ročník Francúzov, keď dokráčali na európsky trón až koncom mája a hráči si zahrali aj na majstrovstvách sveta. Slovenský futbalový ...
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9.9.2026 (SITA.sk) - Pre Slovan by mohol byť výhodou veľmi dlhý a náročný minulý ročník Francúzov, keď dokráčali na európsky trón až koncom mája a hráči si zahrali aj na majstrovstvách sveta.
Slovenský futbalový klub ŠK Slovan Bratislava čaká od 21.00 h prvý súboj v hlavnej fáze Ligy majstrov po ročnej prestávke, v ktorej si zahral Európsku konferenčnú ligu.
Osud to však zariadil tak, že prvým súperom bude víťaz ostatných dvoch edícií "milionárskej súťaže" Paríž St. Germain na čele s trénerom Luisom Enriquem.
Pre Španiela nie je Slovan neznámym pojmom, keďže mu čelil v sezóne 2011/12, keď viedol AS Rím. V treťom, a zároveň, poslednom kvalifikačnom predkole postúpili "belasí" celkovým skóre 2:1 do základných skupín, kde si zmerali sily aj s PSG a vybojovali domácu bezgólovú remízu.
Koučom Bratislavčanov bol vtedy Vladimír Weiss starší. V hlavnom meste Slovenska uspel Slovan 1:0 vďaka gólu Martina Dobrotku a v odvete zariadil vyrovnanie krídelník Peter Štepanovský.
"Paradoxom je, že Slovan bude hrať proti AS Rím, ktorý sme vyradili, a takisto sme mali v tej istej sezóne v skupine EL aj Paríž. Sú to nádherné spomienky. Vyradiť AS a ešte na ich štadióne bolo niečo fantastické. V Slovane som bol prakticky od strednej školy a mám s klubom množstvo spomienok. Najkrajší bol asi ten gól v Ríme a postup. Prakticky celú kariéru ma ten zásah sprevádza. Všade, kam som prestúpil, sa o ňom písalo a hovorilo," spomínal Štepanovský pre web sport24.sk.
Obrovským favoritom je PSG a akýkoľvek iný výsledok ako víťazstvo by bolo azda doterajším prekvapením začatej sezóny. "Slovan to bude mať veľmi náročné. Je to predsa Paríž-Saint Germain. Je to obrovský a bohatý klub. Nechcem ich nejako zatracovať, ale myslím si, že toto je súper, s ktorým to bude veľmi ťážké niečo uhrať," úprimne podotkol 38-ročný rodák zo Skalice.
"Vo futbale však na druhú stranu nikdy neviete. Ani nám nikto neveril, že by sme mohli postúpiť cez AS Rím. Aj keď sme doma vyhrali, tak každý čakal, že tam dostaneme štyri až päť gólov. Zomkli sme sa, bojovali sme zo všetkých síl a vyšlo to," zdôraznil.
Pre Slovan by mohol byť výhodou veľmi dlhý a náročný minulý ročník Francúzov, keď dokráčali na európsky trón až koncom mája a hráči si zahrali aj na majstrovstvách sveta.
"Možno sú stále unavení. Stať sa môže všetko. Ak bude Slovan dobre a zodpovedne brániť, tak im možno vyjde nejaký protiútok a môže sa stať aj prekvapenie," prezradil recept Štepanovský.
Verí, že jeho bývalí spoluhráči získajú prvé body v ligovej fáze LM, keďže sa im to pred dvomi rokmi nepodarilo a žreb im tentoraz prial o čosi viac.
"V Lige majstrov však nemáte slabého súpera a všetky kluby tam majú vysokú kvalitu. Keď si odmyslíme gigantov, ktorým budú čeliť, tak si myslím, že Slovan tento rok už získa nejaké body. Budú to vyrovnané zápasy. Sám som zvedavý a nechajme sa prekvapiť," dodal pre uvedené médium.
Zdroj: SITA.sk - Enrique už raz so Slovanom vypadol, hrozí kolaps aj teraz? Bývalý hráč Slovana prezradil recept na PSG © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský futbalový klub ŠK Slovan Bratislava čaká od 21.00 h prvý súboj v hlavnej fáze Ligy majstrov po ročnej prestávke, v ktorej si zahral Európsku konferenčnú ligu.
Osud to však zariadil tak, že prvým súperom bude víťaz ostatných dvoch edícií "milionárskej súťaže" Paríž St. Germain na čele s trénerom Luisom Enriquem.
Pre Španiela nie je Slovan neznámym pojmom, keďže mu čelil v sezóne 2011/12, keď viedol AS Rím. V treťom, a zároveň, poslednom kvalifikačnom predkole postúpili "belasí" celkovým skóre 2:1 do základných skupín, kde si zmerali sily aj s PSG a vybojovali domácu bezgólovú remízu.
Krásne spomienky
Koučom Bratislavčanov bol vtedy Vladimír Weiss starší. V hlavnom meste Slovenska uspel Slovan 1:0 vďaka gólu Martina Dobrotku a v odvete zariadil vyrovnanie krídelník Peter Štepanovský.
"Paradoxom je, že Slovan bude hrať proti AS Rím, ktorý sme vyradili, a takisto sme mali v tej istej sezóne v skupine EL aj Paríž. Sú to nádherné spomienky. Vyradiť AS a ešte na ich štadióne bolo niečo fantastické. V Slovane som bol prakticky od strednej školy a mám s klubom množstvo spomienok. Najkrajší bol asi ten gól v Ríme a postup. Prakticky celú kariéru ma ten zásah sprevádza. Všade, kam som prestúpil, sa o ňom písalo a hovorilo," spomínal Štepanovský pre web sport24.sk.
Obrovským favoritom je PSG a akýkoľvek iný výsledok ako víťazstvo by bolo azda doterajším prekvapením začatej sezóny. "Slovan to bude mať veľmi náročné. Je to predsa Paríž-Saint Germain. Je to obrovský a bohatý klub. Nechcem ich nejako zatracovať, ale myslím si, že toto je súper, s ktorým to bude veľmi ťážké niečo uhrať," úprimne podotkol 38-ročný rodák zo Skalice.
"Vo futbale však na druhú stranu nikdy neviete. Ani nám nikto neveril, že by sme mohli postúpiť cez AS Rím. Aj keď sme doma vyhrali, tak každý čakal, že tam dostaneme štyri až päť gólov. Zomkli sme sa, bojovali sme zo všetkých síl a vyšlo to," zdôraznil.
Pre Slovan by mohol byť výhodou veľmi dlhý a náročný minulý ročník Francúzov, keď dokráčali na európsky trón až koncom mája a hráči si zahrali aj na majstrovstvách sveta.
Získajú prvé body
"Možno sú stále unavení. Stať sa môže všetko. Ak bude Slovan dobre a zodpovedne brániť, tak im možno vyjde nejaký protiútok a môže sa stať aj prekvapenie," prezradil recept Štepanovský.
Verí, že jeho bývalí spoluhráči získajú prvé body v ligovej fáze LM, keďže sa im to pred dvomi rokmi nepodarilo a žreb im tentoraz prial o čosi viac.
"V Lige majstrov však nemáte slabého súpera a všetky kluby tam majú vysokú kvalitu. Keď si odmyslíme gigantov, ktorým budú čeliť, tak si myslím, že Slovan tento rok už získa nejaké body. Budú to vyrovnané zápasy. Sám som zvedavý a nechajme sa prekvapiť," dodal pre uvedené médium.
Zdroj: SITA.sk - Enrique už raz so Slovanom vypadol, hrozí kolaps aj teraz? Bývalý hráč Slovana prezradil recept na PSG © SITA Všetky práva vyhradené.
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