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 24hod.sk    Šport

09. septembra 2026

Bayern Mníchov aj Harry Kane vstupujú do sezóny s jasným cieľom – ovládnuť Ligu majstrov


Tagy: Liga majstrov 2026/2027

Bavori chcú po neúspechoch v predchádzajúcich sezónach konečne zdvihnúť nad hlavu trofej Ligy majstrov. Nemecký futbalový veľkoklub Bayern Mníchov jasne deklaroval, že jeho hlavným cieľom v tejto ...



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germany_supercup_soccer_23_66 676x451 9.9.2026 (SITA.sk) - Bavori chcú po neúspechoch v predchádzajúcich sezónach konečne zdvihnúť nad hlavu trofej Ligy majstrov.


Nemecký futbalový veľkoklub Bayern Mníchov jasne deklaroval, že jeho hlavným cieľom v tejto sezóne je triumf v Lige majstrov po sérii tesných neúspechov. Anglický útočník Harry Kane vyhlásil: "Tento rok to musí byť náš rok."

Po semifinále z predchádzajúcej sezóny, v ktorom Bavori vypadli s neskorším víťazom Parížom Saint-Germain, klub plánuje tento rok vstúpiť do súťaže plný odhodlania. PSG postúpilo do finále po divokom prvom súboji, v ktorom zvíťazilo 5:4, v odvete v Mníchove uhralo remízu 1:1. Vo finále potom Parížania zvíťazili nad londýnsky Arsenalom na penalty a získali druhý titul bez prerušenia.

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Bayern začne svoju snahu o siedmy titul v najprestížnejšej európskej futbalovej klubovej súťaži doma štvrtkovým duelom proti nórskemu tímu FK Bodö/Glimt. Okolie klubu vrátane bývalého stredopoliara a víťaza Ligy majstrov z roku 2013 Bastiana Schweinsteigera verí, že len nedostatok hĺbky kádra by mohol pokaziť plány Bayernu na zisk trofeje, ktorú zatiaľ naposledy získal v roku 2020.

Tréner Vincent Kompany označil Ligu majstrov za hlavný cieľ tímu, spolu s tradičnou domácou dominanciou v I. bundeslige a Nemeckom pohári. "Ciele Bayernu sú vždy tie najvyššie: vyhrať Bundesligu, Pokal a Ligu majstrov – a možno vyhrať každý zápas," povedal Kompany pre klubový magazín ešte v auguste.

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V troch sezónach, počas ktorých je Kane hráčom Bayernu, sa tím dostal dvakrát do semifinále Ligy majstrov, no nikdy ďalej. V sezóne 2023/2024 mal Bayern na dosah finále, no napokon vypadol v semifinále s neskorším víťazom Realom Madrid. Kane bol vtedy vystriedaný, keď mal Bayern šesť minút pred koncom odvety jednogólový náskok, no Real strelil dva góly v priebehu troch minút a otočil zápas vo svoj prospech.

"Áno, sme naozaj blízko. Minulý rok to boli veľmi tenké rozdiely – vypadli sme s tímom, ktorý vyhral Ligu majstrov dva roky po sebe. V tom nie je žiadna hanba. Teraz vstupujeme do tejto sezóny s vedomím, že to musí byť náš rok. Musíme nájsť spôsob, ako to dotiahnuť do konca," povedal Kane pre TNT Sports.

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Kapitán anglickej reprezentácie sa počas kariéry stretol s mnohými tesnými neúspechmi. Dlhodobo kritizovaný za nedostatok tímových trofejí už získal s Bayernom päť titulov vrátane dvoch bundesligových a jedného úspechu v Nemeckom pohári. "Nie je to len o tom byť najlepším tímom. Niekedy potrebujete aj trochu šťastia v správnom okamihu," dodal Kane.

Pred sezónou Bayern rozšíril káder o dvoch hráčov – Ismaela Saibariho, schopného hrať na viacerých ofenzívnych postoch, a Nemca Nathaniela Browna, ktorý počas sezóny strieda pozície medzi ľavým obrancom a stredopoliarom.

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Schweinsteiger vyzdvihol, že Bayern "bude dominovať bundeslige", no vyjadril aj obavy z hĺbky kádra, najmä vzhľadom na zdravotné problémy Jamala Musialu. Musiala totiž mal pred sezónou svalové problémy a neskôr prezradil, že trpí neurologickou poruchou, ktorá môže viesť k záchvatom. Napriek tomu sa už bez problémov zapojil do sobotňajšieho duelu proti Schalke, ktorý skončil bez gólov.

"Situácia s Musialom je zložitá a bude zaujímavé sledovať, ako to Bayern zvládne, pretože počas sezóny potrebujete silné možnosti na lavičke. V zápasoch ako proti PSG môžu napokon rozhodnúť práve kvality hráčov prichádzajúcich z lavičky, čo sa aj ukázalo vlani v druhom polčase odvety v Mníchove. Bayern tak možno bude musieť prispôsobiť svoj herný štýl, pretože útočníci PSG aj celý tím predstavujú iný typ výzvy, než s ktorou sa Bayern zvyčajne stretáva v bundeslige," poznamenal Schweinsteiger.


Zdroj: SITA.sk - Bayern Mníchov aj Harry Kane vstupujú do sezóny s jasným cieľom – ovládnuť Ligu majstrov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Liga majstrov 2026/2027
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