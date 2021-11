EnsembleSpectrum prináša slovenskú hudobnú avantgardu 60. rokov

Hudobný fond vydal nový album komorného súboru EnsembleSpectrum. Ambíciou novinky je spopularizovať slovenskú hudobnú avantgardu 60. rokov minulého storočia.





Zoskupenie EnsembleSpectrum tvoria mladí hudobníci a nadšenci súčasnej vážnej hudby. Špeciálne postavenie v repertoári súboru, ktorý je podľa vlastných slov "oddaný prieskumu", má tvorba slovenských skladateľov. "Naším heslom je ´Devoted to exploration´. Snažíme sa vyhľadávať niečo, čo bude predstavovať výzvu a skúmanie, takže aj objavovanie slovenskej klasickej hudby 20. storočia je toho súčasťou. Ďalším cieľom je podnecovanie nových skladieb, ako tomu bolo napríklad pri našom poslednom albume New Dawn vol.2, ktorý bol dedikovaný výlučne ženským skladateľkám," vysvetľuje dirigent a umelecký vedúci súboru Matej Sloboda.Novinkové CD EnsembleSpectrum: Avant-garde of the ´60s, tentoraz venované slovenskej hudobnej avantgarde 60. rokov 20. storočia, tvorí šesť diel významných slovenských skladateľov. "Mnohé sú notoricky známe. Príkladom je jednočasťová skladba Combinazioni sonoriche per 9 strumenti Ivana Hrušovského, z ktorej však doposiaľ existovala len jediná nahrávka," priblížil Hudobný fond. Dodáva, že dielo Jozefa Sixtu patrí na albume k tým ústredným: "Jeho štvorčasťové sláčikové kvarteto č.1 a Noneto vtiahnu poslucháčov do sveta aleatoriky či racionálnej organizácie tónového materiálu."Vydavateľ nového albumu ďalej vysvetľuje, že o zrod slovenskej avantgardy sa svojho času zaslúžil aj radikálny experimentátor Ladislav Kupkovič. "Z jeho bohatej tvorby sa na CD mihne sólová skladba "..." pre sólo basklarinet. Nasleduje sedemčasťové dielo Juraja Pospíšila Trojveršia pre deväť nástrojov a vyzretú dramaturgiu uzatvára Malá komorná hudba Jozefa Malovca - centrálnej osobnosti slovenskej Novej hudby," dodáva Hudobný fond."K týmto dielam by sme mali pristupovať s rovnakou úctou, s akou pristupujeme napríklad k Mozartovi alebo k iným veľkým - aj slovenským majstrom, akými sú Cikker či Suchoň. Myslím si, že tak, ako by všetci mali poznať slovenských básnikov, o ktorých sa na školách učí, rovnako by mali poznať aj slovenskú hudbu, ktorá v širšom publiku trochu zaostáva," poznamenal Sloboda. "Verím, že keď sa človek s touto hudbou oboznámi a prečíta si pozadie jej vzniku, porozumie jej a viac ju ocení," uzavrel.