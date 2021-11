RTVS si pripravila vianočný darček pre nadšencov športu, celodenné spravodajstvo prinesie nový kanál

Atraktívny program pre divákov

Vyššie zastúpenie slovenského športu

25.11.2021 - Fanúšikovia športu na Slovensku dostanú od RTVS vianočný darček. Verejnoprávna televízia spustí 20. decembra 2021 vysielanie štvrtého televízneho vysielacieho okruhu. K Jednotke, Dvojke a Trojke pribudne štvrtá televízna stanica s názvom Šport.Bude vysielať 24 hodín denne a jej pevnou súčasťou bude aj stále dynamické športové spravodajstvo. Počas celého dňa bude mať športový fanúšik vždy k dispozícii prehľad aktuálnych udalostí, ktoré sa udiali do daného momentu vo svete športu."Divákov čaká množstvo zaujímavých programov, atraktívnych priamych prenosov, športové spravodajstvo, rôzne archívne materiály, magazíny o zdravom životnom štýle či dokumenty o slovenských športových velikánoch. Prvým programom bude otváracia beseda, po ktorej bude o 17.30 h nasledovať dokument z príprav športovej televízie pod názvom Ako sa stavia sen. Prinesie divákom exkluzívny pohľad do zákulisia štvrtého televízneho vysielacieho okruhu RTVS i to ako vznikal. Obzrie sa do histórie športového vysielania v televízii a rovnako divákom sprostredkuje aj informácie o tom, na čo sa môžu vo vysielaní novej modernej športovej televízie tešiť. O 18.00 h sa začne hokejové štúdio, ktoré otvorí vybratý zápas 27. kola hokejovej Tipos extraligy," informovala RTVS v tlačovej správe."Som rád, že sa podarilo vyriešiť financovanie spustenia novej programovej služby. Som presvedčený, že má obrovský význam - pre slovenský šport, aj divákov, aby sme ich podnietili k športovaniu a rovnako aj pre televíznu časť RTVS. Vďaka presunu športových programov dostanú výraznejší priestor na ostatných programových službách aj národnostné programy, či programy z oblasti kultúry," povedal Matej Hajko, šéf sekcie športu v RTVS.Nový televízny okruh prinesie na ešte širšej ploche atraktívne športové podujatia pre čo najviac divákov. Na rok 2022 má RTVS zazmluvnené všetky významné podujatia, odvysiela viac ako 3 600 hodín priamych prenosov. Na obrazovkách RTVS sa objavia všetky kľúčové podujatia budúceho roka - ZOH v Pekingu, MS v hokeji vo Fínsku, či MS vo futbale v Katare."Športových fanúšikov určite potešia aj ďalšie významné športové udalosti, ako sú Svetový pohár v lyžovaní s Petrou Vlhovou, niekoľko cyklistických pretekov s Petrom Saganom, Svetový pohár v biatlone so sestrami Fialkovými, tenisová WTA Tour, futbalová Európska a Európska konferenčná liga, Liga národov aj hokejová Tipos extraliga, MS do 20 rokov, cyklistická Tour de France a tiež športy ako futsal, hádzaná, volejbal, basketbal, plávanie, gymnastika, krasokorčuľovanie, vodné pólo a mnohé ďalšie," informovala tlačová správa.Zároveň nová športová televízia vytvorí obrovský priestor pre slovenský šport, ktorý bude mať konečne vyššie zastúpenie na televíznych obrazovkách. "Výrazne väčší priestor v televíznom vysielaní dostanú aj doposiaľ menej verejne prezentované športy a športovci na Slovensku. Je to dôležitý krok vpred aj pre regionálny šport,“ dodal Matej Hajko.