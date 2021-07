Enterprise Investors bude financovať expanziu firmy Modular System

Hodnota transakcie nebola zverejnená



Dokončenie transakcie podlieha schváleniu protimonopolného úradu





O spoločnosti Enterprise Investors

2.7.2021 (Webnoviny.sk) -Spoločnosť Modular System je jednoznačným lídrom vo výrobe multifunkčných kontajnerov, dodávaných na kľúč, a modulárnych systémov založených na technológii oceľových rámov. Ide o riešenie, ktoré sa v súčasnosti dominantne využíva pri nerezidenčných stavebných projektoch (kancelárske budovy, prenosné zariadenia pre zamestnancov, vojenské kontajnery). Na rozdiel od klasických stavebných metód, táto technológia umožňuje rýchle a flexibilné nasadenie pri fixných nákladoch. Navyše prináša aj vysokú mieru prefabrikácie.Výrobky spoločnosti Modular System sú spoľahlivé, ponúkajú široké možnosti využitia a dobrý pomer hodnoty a ceny. To všetko prispieva k dynamickému rozvoju spoločnosti, ktorá posilňuje svoje pozície na nových trhoch, reagujúc na príležitosti a medzery v existujúcej ponuke. Od roku 2020 spoločnosť Modular System stavia na výhodách výborne vybaveného a vysoko efektívneho nového výrobného závodu v centrálnom Poľsku. Silné postavenie spoločnosti na trhu odrážajú aj jej vynikajúce finančné výsledky. Tržby dosiahli v minulom roku 30 miliónov eur, pričom v roku 2021 spoločnosť predpokladá takmer zdvojnásobenie týchto čísiel."Obaja zakladatelia spoločnosti - Paweł Brudnicki a Mariusz Brudnicki – majú absolútny podiel na veľkolepom úspechu spoločnosti Modular System. Sme presvedčení, že ich podnikateľský prístup, rozsiahle znalosti odvetvia a bohaté skúsenosti nám umožnia spoločne čo najlepšie využiť priaznivé trendy v stavebníctve a výhodné makroekonomické podmienky," uviedol Michał Kędzia, partner v Enterprise Investors zodpovedný za túto investíciu. "Očakávame, že kontajnerové a modulárne technológie budú v nasledujúcich rokoch čoraz populárnejšie, čo sa prejaví v silnom dopyte po tomto type výstavby. Veríme, že Modular System nielen posilní svoju vedúcu pozíciu v Poľsku, ale stane sa aj regionálnym šampiónom," dodal."Sme hrdí na to, že naša spoločnosť prilákala silného private equity investora. Vďaka podpore EI teraz plánujeme rásť ešte rýchlejším tempom, a to tak vstupom na nové trhy, ako aj rozširovaním našej ponuky v tých odvetviach a geografických oblastiach, v ktorých už pôsobíme," povedal Paweł Brudnicki, CEO spoločnosti Modular System."Dôležitým faktorom pri našom rozhodovaní boli rozsiahle skúsenosti spoločnosti Enterprise Investors v stavebníctve vrátane segmentu prefabrikácie. Spoločne plánujeme tento úspech zopakovať v sektore úžitkových kontajnerov a modulárnych systémov," dodal Mariusz Brudnicki, viceprezident spoločnosti Modular System, ktorý je zodpovedný za predaj a business development.Enterprise Investors je jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy private equity v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila spoločnosť deväť fondov s celkovou hodnotou presahujúcou 2,5 mld. eur. Tieto fondy doteraz investovali 2 mld. eur do 147 spoločností z rôznych odvetví a ukončili 135 investícií v objeme 4,2 mld. eur. Viac informácií na www.ei.com.pl/sk/ Informačný servis