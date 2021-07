Očkovacia prémia má motivať ľudí dať si pichnúť vakcínu. Kto sa môže zaregistrovať?

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.7.2021 - Ministerstvo financií bude môcť vyhlásiť súťaž o očkovaciu prémiu. Rezortu to umožní pozmeňujúci návrh, ktorý parlament schválil pri hlasovaní o novelizácii lex korona vo finančnej oblasti. Konkrétna suma očkovacej prémie zatiaľ známa nie je, rozhodnúť má o nej ešte vláda.Ako v stredu uviedol minister financií Igor Matovič (OĽaNO), súťaž o finančné sumy bude na týždennej báze, pričom celková hodnota prémií za týždeň má byť maximálne dva milióny eur.„Ideme do toho investovať obrovské financie,“ povedal šéf rezortu financií na stredajšej tlačovej besede. Podľa neho radšej teraz vynaložiť na podporu očkovania možno 100 miliónov eur, ako mať neskôr vysoké ekonomické straty spôsobené treťou vlnou pandémie.Do očkovacej prémie sa môžu zaregistrovať dospelé zaočkované osoby, ktoré sú registrované v databáze Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Do súťaže sa pritom môžu osoby prihlasovať po absolvovaní očkovania každou dávkou vakcíny. Ak dostali jednodávkovú očkovaciu látku, prihlásiť sa môžu dvakrát.