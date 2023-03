Enterprise Investors investujú do dynamického rastu spoločnosti Renters.pl

PEF VIII zainvestuje do 19 miliónov eur do ďalšieho rastu spoločnosti;



9.3.2023 (SITA.sk) -Spoločnosť Renters.pl založili v roku 2018 dve manželské dvojice, Marta a Kamil Krzyżanowski a Aniela a Sebastian Hejnowski. Začínali ako prevádzkovateľ 15 rekreačných apartmánov v meste Świnoujście na severozápade Poľska. V priebehu niekoľkých rokov sa spoločnosť stala jedným z najväčších hráčov na tomto trhu a najrýchlejšie rastúcim správcom krátkodobých prenájmov nehnuteľností v krajine. V roku 2019 spoločnosť Renters.pl kúpila Little Home, spoločnosť vlastnenú Wojciechom Manieckim, a v súčasnosti prevádzkuje viac ako 2 000 apartmánov a bytov na prenájom. Spoločnosť Enterprise Investors kúpi podiely manželov Hejnowských aj Wojciecha Manieckého, ako aj akcie vlastnené fondom bValue, pričom na čele spoločnosti zostane súčasný generálny riaditeľ Kamil Krzyżanowski. Finančné prostriedky získané z transakcie budú použité na ďalší rast a akvizície.Spoločnosť Renters.pl pôsobí na veľmi atraktívnom a rýchlo rastúcom trhu správy krátkodobých prenájmov. Má vysoko škálovateľný a peniaze generujúci obchodný model, ktorý benefituje z rastúcej veľkosti organizácie. Zákazníkmi spoločnosti sú súkromní a inštitucionálni vlastníci nehnuteľností, ktorí hľadajú komplexnú správu nehnuteľností na krátkodobý prenájom a vysokú mieru návratnosti svojich investícií. Okrem marketingu a zabezpečení dopytu ponúka Renters.pl majiteľom domov dynamickú cenotvorbu, správu rezervácií aj starostlivosť o hostí, upratovanie, údržbu, dizajn interiéru a profesionálne fotografické služby. Spoločnosť zamestnáva viac ako 110 ľudí a v roku 2022 dosiahla hrubú hodnotu rezervácií vo výške takmer 27 miliónov eur."Spoločnosť Renters.pl zaznamenala rast aj počas pandémie, čím preukázala, že dokáže úspešne rozširovať svoje portfólio nehnuteľností aj v tých najnáročnejších podmienkach. Poľský trh je stále veľmi rozdrobený, takže pre udržanie konkurencieschopnosti musia firmy pôsobiace v tomto segmente využívať čoraz komplexnejšie technologické riešenia a mať k dispozícii primerané zdroje ako aj finančné krytie na udržanie vysokej kvality služieb. To vytvára prirodzené bariéry pre vstup nových subjektov a dobré podmienky pre konsolidáciu," uviedol partner spoločnosti Enterprise Investors Dariusz Prończuk, ktorý je zodpovedný za túto transakciu. "Renters.pl je vynikajúcou platformou na konsolidáciu tohto sektora v Poľsku, ako aj v celom regióne," dodal."Manažérsky tím má potrebné odborné znalosti o trhu a disponuje energiou na ďalšie budovanie portfólia nehnuteľností a na realizáciu konsolidačných projektov. Sme hrdí na to, že tím Enterprise Investors videl naše skúsenosti a potenciál ďalšieho rastu. Naším plánom je stať sa najväčším správcom krátkodobých prenájmov v Poľsku, a pri dobrom načasovaní sa môžeme poobzerať aj po možnostiach ďalšej expanzie," povedal Kamil Krzyżanowski, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Renters.pl.Enterprise Investors je jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy private equity v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila spoločnosť deväť fondov. Fondy Enterprise Investors doteraz investovali 2,2 mld. eur do 153 spoločností a predali 136 spoločností. https://www.ei.com.pl/sk/ Informačný servis