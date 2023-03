Tichá choroba – nebolí, pritom ohrozuje každého 10. človeka

Viac než len filtre

9.3.2023 (SITA.sk) -Závažnosť chronického ochorenia obličiek (CKD – chronic kidney disease) spočíva predovšetkým v nenápadnom, bezbolestnom priebehu, v prvých štádiách často bez výraznejších príznakov."Obličky sú párový orgán zložený z asi milióna nefrónov. Tie krv filtrujú a zbavujú odpadových látok. Úlohou obličiek je okrem filtrácie krvi aj regulácia objemu vody v tele, udržiavanie správneho pomeru vody, elektrolytov a kyslých a zásaditých látok v tele. Majú svoj podiel na regulácii krvného tlaku a tiež napomáhajú s aktiváciou vitamínu D, čím sa významne podieľajú na absorpcii vápnika a tým prispievajú k zdravým kostiam," vysvetľujeDesať percent populácie trpí chronickým ochorením obličiek, pričom o tom! "Prvé dve štádiá bývajú prakticky bezpríznakové. Chronické ochorenie obličiek sa zvykne začať prejavovať od tretieho štádia, keď sú už funkcie obličiek zhoršené. Môžu sa objaviť močenie v noci, nechutenstvo, nepokoj, opuchy dolných a horných končatín, únava, slabosť, dýchavičnosť, nevoľnosti a zvracanie, hnačky, zvýšený krvný tlak, zmena farby moču. V neskorších štádiách sa ochorenie prejavuje aj vyrážkou, syndrómom nepokojných nôh, opuchmi viečok, svrbením tela, zápachom z úst a ďalšími príznakmi," opisuje symptómyKeďže však ide o symptómy, ktoré môžu byť aj príznakom iných ochorení, pacienti ich často podceňujú alebo pripisujú niečo inému. Preto je namieste pravidelná preventívna prehliadka u všeobecného lekára.Chronické ochorenie obličiek je nevyliečiteľné a kvalita života s ním závisí od štádia, v ktorom sa ochorenie zistí.. "Diagnostika spočíva vo vyšetrení moču na prítomnosť bielkoviny a v stanovení koncentrácie kreatinínu v krvi," upresňuje.. Všeobecný lekár potom pacienta odošle na špecializované nefrologické pracovisko. Liečba závisí od štádia ochorenia a fyzického stavu pacienta. "S jednou obličkou dokážeme žiť celkom plnohodnotne, pri nefunkčných obličkách je potrebná ich transplantácia alebo dialýza," dodáva skúsený nefrológ.Ak máte diabetes, problémy so srdcom, viac než 60 rokov, obezitu, aterosklerózu, liečite sa na vysoký tlak, fajčíte alebo máte rodinnú predispozíciu, patríte do rizikovej skupiny CKD. Na www.vysetrioblicky.sk si môžete otestovať, či ste v ohrození a dozviete sa mnoho užitočných informácií z oblasti liečby a prevencie.Docent Demeš upozorňuje predovšetkým na závažnosť ochorenia u diabetikov"Práve diabetes je jednou z najčastejších príčin vzniku CKD. V súvislosti s ním sa môžete stretnúť aj s termínmi "diabetická nefropatia", či "diabetické ochorenie obličiek". Postihuje tretinu až polovicu pacientov s diagnózou diabetes mellitus približne 15 rokov od jej vzniku a výrazne zvyšuje riziko hypoglykémie či kardiovaskulárnych problémov. V najhoršom prípade sa podieľa aj na úmrtiach v dôsledku zlyhania srdca, ktoré zlyhá ešte skôr, než obličky.""K tomu si môžeme pripočítať ďalšie stovky tisíc ľudí s tzv. prediabetom, teda s takou hladinou cukru v krvi, ktorá už nie je v poriadku. U takýchto ľudí je zvýšené riziko vzniku cukrovky, ale zatiaľ nemajú diabetes diagnostikovaný. Pacientov s cukrovkou vieme liečiť stále lepšie, budú žiť preto dlhšie, a pretože najviac postihnutí obličiek je u starších osôb, je jasné, že ľudí s cukrovkou a súčasne s ochorením obličiek bude rýchlo pribúdať," predikuje budúci vývojPre porovnanie - priemer krajín EÚ z hľadiska výskytu cukrovky v populácii je približne rovnaký ako na Slovensku, teda zhruba 10 - 11%. Navyše tiež platí, že, čo bude v budúcnosti znamenať pre celú spoločnosť vysokú socioekonomickú záťaž.Z hľadiska životného štýlu sú rizikové hlavne obezita a nadváha, nedostatok pohybu, nadbytok stravy, nedostatok kvalitného spánku, fajčenie a alkohol. Obličkám naopak prospieva zdravá strava, zníženie množstva soli, draslíka a fosforu, primeraný pitný režim a pohyb. Tiež netreba zabúdať. Keďže ochorenie obličiek nebolí, len ťažko sami zistíte, že s nimi niečo nie je v poriadku.Ak vás už teraz zaujíma ich stav, využitePreventívne vyšetrenie ochorenia obličiek nebolí a trvá len pár minút. Je potrebná kvapôčka krvi z prsta, vzorka moču, ktorý si prinesiete so sebou v skúmavke, lekári vám zmerajú tlak a následne zhodnotia celkový stav aj s ohľadom na rodinnú anamnézu.Svetový deň obličiek 2023Deň prevencie ochorenia obličiek | 9. marca 2023 | 8.00 – 15.00Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.