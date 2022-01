Enterprise Investors investujú do expanzie spoločnosti Ekoenergetyka

Fond zainvestuje viac ako 45 miliónov eur do spoločnosti Ekoenergetyka-Polska a ďalších projektov súvisiacich s elektromobilitou;



14.1.2022 (Webnoviny.sk) -Poľská technologická spoločnosť Ekoenergetyka ponúka unikátne riešenia pre globálny trh. Primárne sa zameriava na vývoj a výrobu nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá vo verejnej a obchodnej doprave, ako aj súkromných vozidiel. Sektor elektromobility zaznamenáva v posledných rokoch prudký rast, najmä vďaka technologickému pokroku a raste povedomia zákazníkov, ktorí si čoraz častejšie vyberajú ekologické riešenia. Stabilná, široko dostupná a predovšetkým technologicky pokročilá nabíjacia infraštruktúra je potrebná na udržanie tohto tempa rastu a splnenie súčasných a budúcich požiadaviek trhu. Spoločnosť Ekoenergetyka je jednou z veľmi malého počtu firiem na svete, ktoré takéto riešenia ponúkajú.Spoločnosť Ekoenergetyka vzišla z akademického výskumného projektu, založili ju páni Bartosz Kubik a Maciej Wojeński v roku 2009. V súčasnosti je spoločnosť popredným poskytovateľom pokročilých, vysoko výkonných nabíjacích riešení a má potenciál stať sa globálnym hráčom. Jej riešenia a služby boli implementované v najväčších európskych mestách – v Barcelone, Berlíne, Hamburgu, Mníchove, Paríži a Varšave. Vďaka svojím neustále sa rozširujúcim výskumným a vývojovým kapacitám, disponujúcim špičkovými výskumnými zariadeniami a prvotriednym výrobným vybavením, je Ekoenergetyka technologickým lídrom v tomto odbore a úspešne konkuruje medzinárodným hráčom v odvetví. Vývoj produktov sa kompletne vykonáva priamo v spoločnosti, počínajúc výskumom a vývojom cez návrh a konštrukciu až po predaj a marketing. Ekoenergetyka ponúka širokú škálu servisných a popredajných služieb, ktoré zahŕňajú nepretržité monitorovanie nabíjacích staníc a zákaznícku podporu v poľštine, angličtine a nemčine. Spoločnosť vedie mladý manažérsky tím so správnou kombináciou vízie, expertízy a motivácie s cieľom zrealizovať ich ambiciózny plán expanzie."My silne veríme v dynamický rast sektora elektromobility a veľmi na nás zapôsobili inovácie a technologická vyspelosť spoločnosti Ekoenergetyka a tiež to, ako spoločnosť komercializuje svoje riešenia," uviedol Sebastian Król, partner Enterprise Investors zodpovedný za túto investíciu. "Jedinečné skúsenosti a flexibilitu spoločnosti, ako aj vysokú kvalitu jej výrobkov oceňujú tí najnáročnejší zákazníci v Poľsku a v zahraničí. Riešenia spoločnosti Ekoenergetyka si vybrali a uviedli do prevádzky najväčší prevádzkovatelia verejnej dopravy v Poľsku a v Európe, ako aj významné siete čerpacích a nabíjacích staníc. Spoločnosť tak pomáha formovať vývoj tohto mimoriadne rýchlo rastúceho nového trhu. Túto výhodu plánujeme využiť na posilnenie vedúcej pozície spoločnosti Ekoenergetyka," dodáva."Rozhodli sme sa spojiť s Enterprise Investors, aby sme ťažili z ich skúseností v rozvoji mladých podnikateľských firiem, ktoré sú vo fáze rýchleho rastu. Ekoenergetyka plánuje rýchlu expanziu predovšetkým na zahraničných trhoch. Pre tento ďalší krok v rozvoji našej spoločnosti sme hľadali silného finančného partnera, ktorý by nás podporil kapitálom, ako aj skúsenosťami. Teraz sa môžeme sústrediť na to, aby sme sa stali jednotkou na trhu," uviedol Bartosz Kubik, spoluzakladateľ spoločnosti Ekoenergetyka."S podporou Enterprise Investors plánujeme pokračovať v dynamickom raste a rozvíjať náš technologický, výrobný a organizačný potenciál ešte rýchlejšie. Naším cieľom je vytvárať najlepšie riešenia pre dopravu budúcnosti s nulovými emisiami. Celková spokojnosť zákazníkov je našou prioritou, preto som rád, že máme partnera, s ktorým dosiahneme naše najambicióznejšie ciele z hľadiska výroby, servisu a udržiavania našich systémov na špičkovej úrovni," dodáva Maciej Wojeński, spoluzakladateľ spoločnosti Ekoenergetyka.Spoločnosti Enterprise Investors radili pri transakcii právnici z DLA Piper Giziński, Kycia. Spoločnosť Ekoenergetyka-Polska a jej zakladateľov zastupovala právnická firma Rubicon Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barbara Łągiewka.Enterprise Investors je jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy private equity v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila spoločnosť deväť fondov s celkovou hodnotou presahujúcou 2,5 mld. eur. Tieto fondy doteraz investovali 2,2 mld. eur do 151 spoločností z rôznych odvetví a ukončili 135 investícií v objeme 4,2 mld. eur. Viac informácií na www.ei.com.pl/sk/ Informačný servis