Poslanci zo Sme rodina navrhujú znížiť odvody pri sezónnych prácach v poľnohospodárstve a cestovnom ruchu

Zníži sa administratívne záťaž

Riešenie problematickej situácie

14.1.2022 (Webnoviny.sk) - Mzdové náklady zamestnávateľov pri zamestnávaní sezónnych pracovníkov v sektore poľnohospodárstva a cestovného ruchu by sa mali od polovice apríla tohto roka znížiť.Poslanci Národnej rady SR za hnutie Sme rodina Jaroslav Karahuta a Jozef Lukáč predložili do parlamentu návrh novely Zákonníka práce, ktorým by sa mala zaviesť odvodová odpočítateľná položka pri sezónnych prácach. Má ísť o výnimku z platenia poistného na starobné poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti.Osoba pracujúca na dohodu o pracovnej činnosti, ktorá vykonáva sezónne práce, by mala byť povinne poistená na všetky poistenia zamestnanca. Týmto sa podľa predkladateľov návrhu zabezpečí zníženie administratívnej záťaže zamestnávateľa pri prihlasovaní a odhlasovaní tohto zamestnanca.Pre takého zamestnanca sa má však zaviesť odvodová odpočítateľná položka na platenie poistného na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti, ktorá má tvoriť polovicu z priemernej hrubej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Keďže priemerná hrubá mzda na Slovensku za rok 2020 dosiahla 1 133 eur, táto položka by bola v tomto roku na úrovni 566,50 eura.Ak sezónny zamestnanec pracujúci na dohodu dosiahne mesačný príjem v sume rovnej alebo nižšej ako je navrhovaná odvodová odpočítateľná položka, nebude on, ani jeho zamestnávateľ platiť poistné na starobné poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti.Zamestnanec a jeho zamestnávateľ budú z príjmu platiť poistné na nemocenské poistenie a poistné na invalidné poistenie a zamestnávateľ aj poistné na úrazové poistenie, poistné na garančné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity.Ak sezónny pracovník ako dohodár dosiahne mesačný príjem, ktorý bude vyšší ako odvodová odpočítateľná položka, spolu so svojím zamestnávateľom zaplatia poistné na starobné poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti len zo sumy, ktorá prevyšuje odpočítateľnú položku. Za obdobia, počas ktorých sa nebude platiť poistné, sezónnemu pracovníkovi nevznikne nárok na predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok a súvisiace pozostalostné dôchodky, ani na dávku v nezamestnanosti.„Zámerom legislatívnej iniciatívy je riešenie problematickej situácie poľnohospodárov a poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu, ktorá spočíva v náhlom nedostatku pracovníkov počas obdobia zvýšenej potreby v oblasti ľudských zdrojov, ktorá je vyvolaná charakterom sezónnosti niektorých druhov prác," uviedli poslanci za hnutie Sme rodina.