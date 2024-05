Enterprise Investors podporia dynamický rast spoločnosti Sescom

Plánovanou investíciou vo výške 24,7 milióna eur získa fond väčšinový podiel v spoločnosti Sescom po tom, ako súčasní väčšinoví akcionári okrem iného dokončia vytesnenie menšinových akcionárov;



Zámerom fondu, ktorý koná po dohode so zakladateľom a generálnym riaditeľom spoločnosti Sescom Sławomirom Halbrytom, je urýchliť dynamický rast spoločnosti prostredníctvom zahraničnej expanzie. Na tento účel poskytne EI spoločnosti Sescom ďalší kapitál a plánuje jej stiahnutie z burzy;



Transakcia podlieha schváleniu protimonopolného úradu.



O spoločnosti Enterprise Investors

20.5.2024 (SITA.sk) -Spoločnosť Sescom založil v roku 2008 Sławomir Halbryt, ktorý zohral kľúčovú úlohu v jej doterajšom úspechu - od získania prvého klienta až po sformulovanie jasného biznis plánu založeného na technologických riešeniach a špecializácii na maloobchodný sektor. Spoločnosť je lídrom na poľskom trhu v odvetví facility managementu, výrazne posilňuje svoju pozíciu v Nemecku a Rakúsku a - od akvizície britského konkurenta v roku 2023 - dynamicky expanduje aj v Británii.Vysoká kvalita služieb spoločnosti Sescom je založená na efektívnom riadení, profesionálnom know-how a úspešnej integrácii skúseností a technológií. Vďaka tomu jej portfólio klientov zahŕňa takmer 100 uznávaných značiek a jej technické tímy obsluhujú viac ako 40 000 predajní v celej Európe. Efektivitu manažmentu potvrdzujú dobré finančné výsledky za posledný finančný rok, keď jej tržby dosiahli 54 miliónov eur."Spoločnosť Sescom nás zaujala tým, že pôsobí na atraktívnom trhu, ktorý si vyžaduje kombináciu špičkových technických znalostí, skúseností a mobility. Urobil na nás dojem najmä systematický rast zákazníckej základne spoločnosti Sescom, ktorú tvoria európski lídri vo svojich segmentoch vyžadujúci najvyššie štandardy služieb. To všetko nám v kombinácii s úspešnou akvizíciou vo Veľkej Británii umožňuje plánovať ďalšiu dynamickú expanziu spoločnosti," povedal partner Enterprise Investors Sebastian Król, ktorý je zodpovedný za túto investíciu, a dodal: "Prevádzková efektivita je jedným z kľúčových faktorov, na ktoré sa pri výbere našich investícií zameriavame. Sme presvedčení, že Sławomir Halbryt a jeho tím vybudovali veľmi efektívny biznis model, ktorý sa osvedčil na domácej aj medzinárodnej úrovni."Zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Sławomir Halbryt uviedol: "Jednou z našich priorít je šikovne spojiť výhody veľkého medzinárodného hráča s pružnosťou a agilitou malej spoločnosti. Tento prístup nám umožňuje zachovať si triezvy pohľad a flexibilitu pri tvorbe našej ponuky a zároveň využívať príležitosti, ktoré sa na trhu naskytnú. My aj tím Enterprise Investors predpokladáme, že organický rozvoj spoločnosti Sescom povedie k rýchlemu rastu hodnoty a že ďalšia konsolidácia trhu tento proces urýchli." Enterprise Investors je jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy private equity v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila spoločnosť desať fondov. Fondy Enterprise Investors doteraz investovali 2,3 mld. eur do 156 spoločností a predali 139 spoločností. www.ei.com.pl/sk Informačný servis