Demokratov v eurovoľbách podporia tri mimoparlamentné strany, Naď sa zo spolupráce a presadzovania spoločných hodnôt teší (video)

20.5.2024 (SITA.sk) - Mimoparlamentné strany Občianski demokrati Slovenska (ODS), Demokratická strana a Fórum podporujú vo voľbách do Európskeho parlamentu stranu Demokrati . Oznámili to v pondelok na spoločnej tlačovej besede.Predseda ODS generál Pavel Macko povedal, že kandidátku Demokratov sa rozhodli podporiť preto, že zdieľajú takmer rovnaké hodnoty, majú podobný program a je presvedčený, že na kandidátke majú veľa kvalitných kandidátov.Podľa neho by nebolo správne tri týždne pred eurovoľbami rezignovať na korektnú politickú súťaž a strany by mali v rámci kampane pozitívne predstavovať svoj program.„Sme presvedčení, že Slovenská republika potrebuje v Európskom parlamente zastúpenie demokratickej, proeurópskej a prozápadnej strany, akou je strana Demokrati,“ povedal Macko.Predseda strany Fórum Zsolt Simon skonštatoval, že po dlhšej úvahe sa rozhodli podporiť kandidátku Demokratov, pričom osobitne podporujú Štefana Hamrana , ktorý je predstaviteľom maďarskej menšiny.„Je treba, aby sme v Európskom parlamente mali ľudí, ktorí tam nejdú len na politický dôchodok, ale tam chcú pracovať. Pre nás predstavuje Európska únia hodnoty, ktoré sme si vydobyli a o ktoré nechceme prísť,“ skonštatoval.Líder Demokratickej strany Jozef Rajtár poznamenal, že strana Demokrati im je blízka pre svoje proeurópske postoje aj pre konkrétne skutky a ich kandidátov pokladá za odborníkov.Štefan Hamran podľa neho reprezentuje snahy za právny štát a spravodlivosť, Jozef Mihál je zas expertom na dane a odvody.Predseda strany Demokrati Jaroslav Naď vyjadril stranám vďaku za podporu a zároveň potešenie z toho, že demokratické strany dokážu spolupracovať.„Náš program poznáte - nikdy neustupujeme zlu, vždy bojujeme za spravodlivosť, nespochybňujeme ani jedným milimetrom naše členstvo v Európskej únii a v NATO , záleží nám na zdravej ekonomike, na občanoch Slovenskej republiky,“ prízvukoval.Na otázku, či takáto podpora nesignalizuje ďalšiu spoluprácu týchto strán do budúcnosti, povedal, že zatiaľ netreba z toho robiť žiadne závery.„Poďme krok po kroku. Teraz sme sa dohodli na podpore v eurovoľbách, všetko ostatné je otázka pre budúcnosť,“ uviedol.