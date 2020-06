Enterprise Investors predáva podiel v spoločnosti Novaturas

Pre viac informácií prosím kontaktujte:

4.6.2020 (Webnoviny.sk) -Spoločnosť Novaturas vznikla v roku 1999 a rýchlo sa stala najznámejšou cestovnou kanceláriou v regióne Pobaltia. Enterprise Investors v nej získala 71 % podiel v roku 2007 a následne investovala do jej ďalšieho rastu. Prvotriedna spoľahlivosť a reputácia v spojení s dobrou makroekonomickou situáciou v pobaltských štátoch a rastúcou domácou spotrebou boli hlavnými dôvodmi, prečo sa spoločnosť Novaturas stala jednotkou na trhu v rámci celého regiónu. Dnes je lídrom na trhu cestovných kancelárií v Litve, Lotyšsku a Estónsku, a to v objeme predaja aj v počte zákazníkov. Novaturas využíva široké spektrum distribučných kanálov, ktoré sa vzájomne dopĺňajú, spolupracuje s viac ako 400 cestovnými kanceláriami, vrátane tých najväčších v Pobaltí a s viac ako 60 kanceláriami v Bielorusku. Novaturas takisto prevádzkuje kancelárie v Litve, Lotyšsku a Estónsku a buduje aj svoj online distribučný kanál. V roku 2019 dosiahli tržby Novaturas 179,9 milióna eur a EBITDA 4,4 milióna eur.je jednou z najväčších private equity spoločností v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila spoločnosť deväť fondov s celkovou hodnotou presahujúcou 2,5 mld. eur. Tieto fondy doteraz investovali takmer 2 mld. eur do 144 spoločností z rôznych odvetví a ukončili 134 investícií v objeme 4,1 mld. eur.Anna Czywczyńska, riaditeľka pre komunikáciu & Public AffairsTel.: +48 22 458 8500Informačný servis