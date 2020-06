Smeráci v regiónoch môžu Fica udržať v kresle predsedu, má tam silnejšiu podporu ako Pellegrini

Ficova intenzívna komunikácia

Pellegrini sa rozhodne tento mesiac

4.6.2020 - Predseda strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico by mal čoskoro vycestovať za straníkmi do regiónov, aby s nimi hovoril o aktuálnej situácii v strane. Pre agentúru SITA to povedali členovia strany.Dianie v Smere-SD sa vyhrotilo po nedávnom vyjadrení podpredsedu strany Petra Pellegriniho, ktorý vyzval Fica na odchod z čela strany. Podľa politológa a rektora Vysokej školy politických a spoločenských vied v Kutnej Hore Tomáša Koziaka má práve Fico ako dlhoročný predseda Smeru-SD v regiónoch silnejšiu podporu než Pellegrini.Poslanec a bývalý generálny manažér Smeru-SD Ján Richter na otázku, či by mal predseda Fico navštíviť štruktúry strany v regiónoch, povedal, že „to sa deje“. „Vnútrostranícka diskusia beží. Každopádne si to treba vysvetliť na straníckej pôde,“ poznamenal Richter.Podľa krajského šéfa strany v Trenčíne Jaroslava Bašku by bolo dobré, keby sa členovia strany stretli v krajoch s vedením. „Teraz dajte chvíľku šancu predsedovi, bol na ťažkom zákroku v piatok,“ doplnil.Podľa hovorcu strany Jána Mažgúta je prirodzené, že Robert Fico ako predseda strany Smer-SD intenzívne komunikuje so štruktúrami strany na každej úrovni - regionálnej či okresnej. „Zároveň sa držíme zásady, že vnútorné záležitosti strany Smer-SD nebudeme komunikovať prostredníctvom médií,“ povedal Mažgút.Aj Koziak považuje za prirodzené, že by mal Fico hovoriť so straníkmi v regiónoch. Predpokladá, že je tam silnejší ako Pellegrini. „Predsa je straníckym šéfom a mnohí ľudia v regiónoch mu vďačia za svoju pozíciu a za benefity, ktorého z toho plynuli. Navyše, je dlhé roky predseda strany a títo ľudia mali k Ficovi bližšie ako k Pellegrinimu,“ zhodnotil politológ.Podľa neho ide tiež o neklamný znak, že Fico sa chystá zabojovať o pozíciu predsedu. „Možno bude sondovať svoju podporu a bude sa snažiť ľudí presvedčiť, aby stáli na jeho strane,“ doplnil politológ.Poslanci za Smer-SD sa v stredu stretli na rokovaní poslaneckého klubu. Viacerí agentúre SITA povedali, že o dianí v strane nebola reč.Podľa člena Predsedníctva Smeru-SD Ľubomíra Petráka sa na poslaneckom klube preberali otázky súvisiace s aktuálnou schôdzou parlamentu. Tvrdí, že situácia v strane sa musí vyriešiť, ale bez médií. „Je ďaleko racionálnejšie, aby pokračovali vnútorné rozhovory bez účasti médií, lebo nie je potrebné frustrovať ani našu členskú základňu a ani spoločnosť,“ dodal Petrák.Pellegrini v stredu uviedol, že na poslaneckom klube strany nebol a s Ficom sa nestretol. Pellegrini potvrdil, že najneskôr tento mesiac rozhodne o svojej ďalšej politickej budúcnosti.„Každou hodinou sa mi zdá, že medzi mnou a predsedom strany Robertom Ficom sú čoraz väčšie názorové rozdiely a naše svety, vrátane vnímania budúcnosti, sa medzi nami vzďaľujú míľovými krokmi. Je fér, aby sa to ďalej nepredlžovalo. Môj odchod zo strany je preto jednou z možných alternatív,“ vyhlásil Pellegrini.Pred časom Pellegrini prejavil ambíciu vymeniť Fica na pozícii predsedu Smeru-SD. Fico nereaguje na požiadavku zvolať snem v skoršom termíne ako v decembri, aby sa mohlo rozhodnúť novom vedení strany.