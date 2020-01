Enterprise Investors predáva spoločnosť Danwood

Hodnota transakcie predstavuje 140 miliónov eur;



Investícia vygenerovala celkový výnos 238 miliónov eur, čo predstavuje 9-násobok celkových nákladov na investíciu;



Transakcia je podmienená schválením poľského protimonopolného úradu.



O spoločnosti Enterprise Investors

O spoločnosti GS Engineering & Construction

21.1.2020 (Webnoviny.sk) -Spoločnosť Danwood so sídlom v Białystoku a s dvoma výrobnými závodmi v meste Bielsk Podlaski, navrhuje a stavia domy na kľúč pre individuálnych zákazníkov. EI získala Danwood odkúpením od spoločnosti Budimex SA v decembri 2013. V tom roku dodal Danwood zákazníkom 685 domov, ktoré vygenerovali tržby vo výške 99 miliónov eur. Koncom roka 2019 dosiahla výrobná kapacita spoločnosti 2 000 domov a tržby presiahli 274 miliónov eur.V rokoch 2014 až 2019 Danwood investoval viac ako 27 miliónov eur do rozšírenia svojich výrobných kapacít. Počet zamestnancov sa v tomto období viac ako zdvojnásobil a ku koncu roka 2019 mala spoločnosť vyše 2 000 zamestnancov. Spoločnosť pôsobí v piatich európskych krajinách vrátane Nemecka, kde jej počas posledných štyroch rokov patrí vedúca pozícia na trhu. Vďaka svojmu komplexnému portfóliu a riešeniam s najlepším pomerom ceny a kvality je Danwood ideálnym miestom pre budúcich majiteľov domov v segmente strednej triedy, hľadajúcich bývanie na kľúč, kde si na jednom mieste vybavia všetko, čo potrebujú. Ide o najatraktívnejšiu časť trhu z hľadiska veľkosti aj dynamiky rastu. Vďaka špičkovým výrobným zariadeniam, stavbárskym tímom, technickému personálu a architektom bude Danwood ďalej pokračovať v raste podporený prevládajúcimi trendmi na trhu."Bolo skutočne potešením spolupracovať s manažérskym tímom spoločnosti Danwood pod vedením Jarosława Juraka," uviedol Sebastian Król, partner v Enterprise Investors zodpovedný za túto investíciu. "Spoločne sme vybudovali spoločnosť, ktorá nielenže prekonala trh z hľadiska rastu, ale najmä strojnásobila výrobnú kapacitu, vyvinula jedinečný a efektívny predajný kanál a dosiahla vynikajúcu úroveň prevádzkových procesov, ktoré tento rast podporia aj v nasledujúcich rokoch," dodal.Jarosław Jurak, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Danwood, uviedol k tejto transakcii: "Pevne veríme, že v rámci nového vlastníctva má spoločnosť Danwood potenciál ďalej posilňovať svoje postavenie na európskom trhu a získať nové trhy mimo EÚ a stať sa globálnym lídrom pri výrobe energeticky úsporných montovaných domov."Enterprise Investors je jednou z najväčších private equity spoločností v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila spoločnosť deväť fondov s celkovou hodnotou presahujúcou 2,5 mld. eur. Tieto fondy doteraz investovali takmer 2 mld. eur do 144 spoločností z rôznych odvetví a ukončili 132 investícií v objeme 3,9 mld. eur.GS Engineering & Construction je jednou z najväčších stavebných spoločností v Južnej Kórei kótovaných na Kórejskej burze cenných papierov (006360.KS). Spoločnosť je lídrom v oblasti architektúry a bývania, výstavby závodov, energetiky a infraštruktúry. Má 24 zámorských dcérskych spoločností a pobočiek.Inzercia