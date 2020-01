Nezamestnanosť prestala byť podľa premiéra Pellegriniho na Slovensku problémom

Zásadné zmeny na trhu práce

Individuálny prístup k nezamestnaným

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.1.2020 (Webnoviny.sk) - Nezamestnanosť prestala byť na Slovensku problémom. Na utorkovej tlačovej besede to uviedol premiér Peter Pellegrini.Podľa neho to dokazujú čísla o miere nezamestnanosti na Slovensku za minulý rok, ktorá dosiahla 5 %. Údaje o miere nezamestnanosti sú podľa predsedu vlády rekordne nízke. "Nezamestnanosť nie je ústrednou témou spoločenskej diskusie," povedal.Upozornil na to, že pred 19 rokmi, teda v januári 2001, bola nezamestnanosť na Slovensku 19,79 %. Vlani podľa premiéra ubudlo z úradov práce 110-tisíc nezamestnaných, z ktorých 80-tisíc nemalo prácu viac ako rok. "Všetky opatrenia sa prijímali k tomu, aby dlhodobá nezamestnanosť klesala," tvrdí Pellegrini.Predseda vlády ocenil aj zamestnávanie mladých ľudí do 29 rokov. V tejto oblasti je na tom Slovensko podľa neho lepšie ako napríklad Fínsko, Francúzsko, Švédsko, či Portugalsko a Taliansko. "V oblasti zamestnávania musíme pokračovať ďalej," povedal.Pellegrini vyzdvihol zvyšovanie minimálnej mzdy, čo podľa neho postupne vytláča ľudí zo šedej ekonomiky, keďže niektorí zamestnanci dostávajú od zamestnávateľa len minimálnu mzdu a zvyšok v hotovosti. "Má to vplyv na to, aby sa čoraz väčší objem miezd vyplácal legálne," povedal.Premiér poukázal aj na pozitívne výsledky akčných plánov, ktoré vláda prijímala v najmenej rozvinutých okresoch. Na Slovensku je podľa premiéra stále voľných takmer 100-tisíc voľných pracovných miest. Pred Slovenskom však podľa premiéra stojí úloha, ako sa vysporiadať s očakávanými zásadnými zmenami na trhu práce. Tie podľa neho vyvolá zavádzanie moderných technológií, automatizácia, či robotizácia."Treba výraznejšie investovať do pracovného trhu a podmienok na ňom," povedal Pellegrini. Podľa neho treba vypracovať stratégiu, ako sa pripraviť na tieto nové výzvy a ako pomôcť zamestnancom prispôsobiť sa novým trendom. Za dôležité tiež premiér považuje skĺbenie vzdelávacieho systému s praxou.Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter tvrdí, že za nízkou mierou nezamestnanosti stojí aj to, že úrady práce a sociálnych vecí ponechali individuálny prístup k nezamestnaným.Takisto sa úrady práce podľa neho osobitne venovali znevýhodneným nezamestnaným, ako sú mladí ľudia do 29 rokov, dlhodobo nezamestnaní či nezamestnaní vo veku nad 50 rokov. Vyzdvihol efektívnosť aktívnych opatrení na trhu práce, ako rekvalifikácie, príspevky na podporu mobility, či podporu pracovných miest u zamestnávateľov.Od roku 2015 podľa ministra vyše 51-tisíc dlhodobo nezamestnaných malo príjem z práce a súčasne dostávali dávku v hmotnej núdzi. Ocenil tiež rozhodnutie vlády pomáhať menej rozvinutým okresom. "V ďalšom období bude dôležité udržať nezamestnanosť pod 5 percentami," dodal minister.