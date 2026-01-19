|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 19.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Drahomíra, Mário
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Enterprise Investors predávajú spoločnosť Intersport ISI
Polish Enterprise Fund VII, private equity fond spravovaný spoločnosťou
Zdieľať
19.1.2026 (SITA.sk) - Polish Enterprise Fund VII, private equity fond spravovaný spoločnosťou Enterprise Investors (EI), dnes oznámil predaj spoločnosti Intersport ISI, popredného maloobchodného predajcu športového tovaru so sídlom v Slovinsku, ktorý pôsobí v celom regióne Jadranu. Kupujúcim je spoločnosť Intersport Austria. Hodnota transakcie, ktorá podlieha schváleniu protimonopolného úradu, nebola zverejnená.
Spoločnosť Intersport ISI je jedným z najväčších maloobchodných predajcov športového tovaru v regióne a ponúka široký sortiment produktov podporený silnými partnerstvami s globálnymi značkami aj exkluzívnymi značkami Intersport. Spoločnosť sa teší znalosti značky presahujúcej 90 % na svojich kľúčových trhoch a profituje z priaznivých spotrebiteľských trendov, medzi ktoré patrí rastúci disponibilný príjem, rastúci záujem o športové aktivity a pretrvávajúci prílev turistov do regiónu celého Jadranu, ktorý početne prevyšuje jeho 23-miliónovú populáciu.
Spoločnosť prevádzkuje 110 vlastných kamenných predajní, ako aj sieť 40 subfranšíz, a zastáva vedúce trhové pozície v krajinách bývalej Juhoslávie. Jej výkonnosť stojí na efektívnom omnichannel modeli, ktorý integruje službu Click & Collect, funkčné riešenia pre doručovanie tovaru, inovovanú e-commerce platformu a investíciami podporenú sieť moderných predajní. Intersport ISI je riadený skúseným manažérskym tímom a v roku 2025 očakáva tržby blízke úrovni 140 miliónov eur.
Intersport Austria je lídrom na domácom rakúskom trhu, ako aj na licenčných trhoch v Maďarsku, na Slovensku a v Českej republike. V poslednom fiškálnom roku skupina dosiahla tržby približne 670 miliónov eur v Rakúsku a takmer 800 miliónov eur vrátane susedných trhov. Akvizícia je súčasťou stratégie Intersport Austria zameranej na expanziu v strednej a juhovýchodnej Európe a prináša rozvinuté omnichannel zázemie, etablovanú maloobchodnú sieť a lojálnu zákaznícku základňu. Tým sa zvyšuje regionálny rozsah a geografický dosah spoločnosti a zároveň sa ďalej posilňuje jej prémiová ponuka služieb.
Enterprise Investors je jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy private equity v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila spoločnosť desať fondov, ktoré investovali 2,4 mld. eur do 161 spoločností a ukončili 142 investícií.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Enterprise Investors predávajú spoločnosť Intersport ISI © SITA Všetky práva vyhradené.
Spoločnosť Intersport ISI je jedným z najväčších maloobchodných predajcov športového tovaru v regióne a ponúka široký sortiment produktov podporený silnými partnerstvami s globálnymi značkami aj exkluzívnymi značkami Intersport. Spoločnosť sa teší znalosti značky presahujúcej 90 % na svojich kľúčových trhoch a profituje z priaznivých spotrebiteľských trendov, medzi ktoré patrí rastúci disponibilný príjem, rastúci záujem o športové aktivity a pretrvávajúci prílev turistov do regiónu celého Jadranu, ktorý početne prevyšuje jeho 23-miliónovú populáciu.
Spoločnosť prevádzkuje 110 vlastných kamenných predajní, ako aj sieť 40 subfranšíz, a zastáva vedúce trhové pozície v krajinách bývalej Juhoslávie. Jej výkonnosť stojí na efektívnom omnichannel modeli, ktorý integruje službu Click & Collect, funkčné riešenia pre doručovanie tovaru, inovovanú e-commerce platformu a investíciami podporenú sieť moderných predajní. Intersport ISI je riadený skúseným manažérskym tímom a v roku 2025 očakáva tržby blízke úrovni 140 miliónov eur.
Intersport Austria je lídrom na domácom rakúskom trhu, ako aj na licenčných trhoch v Maďarsku, na Slovensku a v Českej republike. V poslednom fiškálnom roku skupina dosiahla tržby približne 670 miliónov eur v Rakúsku a takmer 800 miliónov eur vrátane susedných trhov. Akvizícia je súčasťou stratégie Intersport Austria zameranej na expanziu v strednej a juhovýchodnej Európe a prináša rozvinuté omnichannel zázemie, etablovanú maloobchodnú sieť a lojálnu zákaznícku základňu. Tým sa zvyšuje regionálny rozsah a geografický dosah spoločnosti a zároveň sa ďalej posilňuje jej prémiová ponuka služieb.
O spoločnosti Enterprise Investors
Enterprise Investors je jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy private equity v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila spoločnosť desať fondov, ktoré investovali 2,4 mld. eur do 161 spoločností a ukončili 142 investícií.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Enterprise Investors predávajú spoločnosť Intersport ISI © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Poslankyňa strany Hlas-SD mala podať trestné oznámenie na Nadáciu Zastavme korupciu, Petková hovorí o zastrašovaní – VIDEO
Poslankyňa strany Hlas-SD mala podať trestné oznámenie na Nadáciu Zastavme korupciu, Petková hovorí o zastrašovaní – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Krása verzus zdravie: Kedy môže poisťovňa preplatiť „estetickú“ operáciu
Krása verzus zdravie: Kedy môže poisťovňa preplatiť „estetickú“ operáciu