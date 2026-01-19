Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 19.1.2026
 24hod.sk    Z domova

19. januára 2026

Poslankyňa strany Hlas-SD mala podať trestné oznámenie na Nadáciu Zastavme korupciu, Petková hovorí o zastrašovaní – VIDEO


Tagy: Novela Trestného zákona Trestné oznámenie

Jedna z poslankýň strany Hlas-SD mala na Nadáciu Zastavme korupciu podať trestné ...



Zdieľať
642a90d64dc32815206059 676x451 19.1.2026 (SITA.sk) - Jedna z poslankýň strany Hlas-SD mala na Nadáciu Zastavme korupciu podať trestné oznámenie. Na sociálnej sieti to uviedla riaditeľka nadácie Zuzana Petková. Priblížila, že minulý týždeň u nich boli dvaja príslušníci kriminálnej polície.


Petková hovorí o zastrašovaní. Trestné oznámenie sa týka údajného ohovárania koaličnej poslankyne zo strany Hlas a prorektorky Ekonomickej univerzity Pauly Puškárovej. Nepáči sa jej, že sme na sociálnych sieťach uviedli, že hlasovala za promafiánsky zákon.

"Hoci ako poslankyňa na ústavu prisahala, že bude chrániť záujmy občanov (nie mafie). Pani poslankyňa naozaj podporila novelu Trestného zákona, ktorá znemožní, aby súdy brali svedectvá kajúcnikov ako dôkaz v takom rozsahu, ako to bolo doteraz. Pritom práve toto boli neraz kľúčové dôkazy pre usvedčenie členov zločineckých skupín, teda mafiánov," objasnila Petková.

Novela Trestného zákona


Národná rada SR schválila novelu Trestného zákona v decembri minulého roka, zahlasovalo za ňu 76 poslancov. Okrem sprísnenia trestov pri drobných krádežiach novela priniesla aj obmedzenie využívania spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov, v trestnom konaní.

Súčasťou sú aj nové trestné činy, a to popieranie mierového usporiadania po 2. svetovej vojne a porušenie zákazu marenia volebnej kampane. Prezident Peter Pellegrini zákon podpísal krátko pred Vianocami.

Príspevky na sociálnej sieti


V reakcii na schválenie novely Nadácia Zastavme korupciu začala zverejňovať na sociálnej sieti príspevky, kde menovala konkrétnych koaličných poslancov a poslankyne, aj s ich podobizňami, ktorí za novelu hlasovali.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Jednotlivé príspevky začínali menami a pokračovali textom o tom, že dotyčný či dotyčná "pri preberaní mandátu sľúbili na svoju česť a svedomie, že budú pracovať v prospech občanov a dodržiavať ústavu. Nedávno však v parlamente vďaka nim prešiel zákon, ktorý Slovensku a jeho občanom uškodí".

Následne boli v príspevku vysvetlené dopady novely na trestné konania. Nadácia tiež vystríhala, že sa takto posilní pozícia obžalovaných v množstve káuz a zníži sa šanca na ich odsúdenie. "Poslanci týmto zákonom krátko pred Vianocami a bez akéhokoľvek zdôvodnenia vytvorili podhubie pre organizovaný zločin," uvádza sa v príspevkoch. Jeden z nich sa týkal práve spomínanej poslankyne Puškárovej.

Šikanózne trestné oznámenia ich neodradia


Ako vo videu na sociálnej sieti nadácie ozrejmil zástupca riaditeľky Martin Suchý, zmyslom kampane bolo informovať ľudí o tom, že "nimi volení a platení poslanci a poslankyne schválili zákon, ktorý pomôže mafii a ohrozí bezpečnosť nás všetkých".

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Dodal, že veria, že členovia poslaneckého zboru s niekoľkotisícovým platom by "mali byť schopní prijať zodpovednosť za svoje konanie a vysvetľovať svoje rozhodnutia, ktorými ovplyvňujú život každého z nás".

"Pani Puškárovej aj ostatným politikom by sme radi odkázali, že šikanózne trestné oznámenia nás neodradia. Naďalej budeme informovať o ich prešľapoch, korupcii aj zákonoch, ktoré škodia nám všetkým," uzavrel.


Zdroj: SITA.sk - Poslankyňa strany Hlas-SD mala podať trestné oznámenie na Nadáciu Zastavme korupciu, Petková hovorí o zastrašovaní – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Novela Trestného zákona Trestné oznámenie
