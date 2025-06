Enterprise Investors rozširujú svoje portfólio v sektore zdravotníctva

O spoločnosti Enterprise Investors

2.6.2025 (SITA.sk) - Fond Enterprise Investors Fund IX oznámil nadobudnutie 77 % podielu v spoločnosti Formeds, poprednej prémiovej značke "clean-label" vitamínov, minerálov a výživových doplnkov v Poľsku. Táto transakcia, ktorou vzniká strategické partnerstvo so spolumajiteľom spoločnosti a jej generálnym riaditeľom Waldemarom Pilchom, podčiarkuje záväzok Enterprise Investors investovať do spoločností v oblasti zdravia a wellness s vysokým rastovým potenciálom. Hodnota transakcie, ktorá podlieha schváleniu protimonopolného úradu, nebola zverejnená.Spoločnosť Formeds , založená v roku 2012, získala silnú pozíciu na konkurenčnom trhu s výživovými doplnkami vďaka svojmu zameraniu na prípravky s čistým zložením. Jej výrobky neobsahujú konzervačné látky, umelé prísady a plnidlá, čím spoločnosť reaguje na rastúci dopyt spotrebiteľov po čistých, jednoduchých a kvalitných produktoch. Globálny trh s vitamínmi, minerálmi a výživovými doplnkami rapídne rastie, čo je spôsobené rastúcim záujmom o wellness, osobnú starostlivosť a dlhovekosť. Spoločnosť Formeds je vďaka svojmu prémiovému clean-label prístupu v dobrej pozícii na to, aby tieto trendy využila."Spoločnosť Formeds vznikla s jedinou víziou: poskytovať spotrebiteľom najčistejšie a najúčinnejšie doplnky," povedal Waldemar Pilch, spolumajiteľ a generálny riaditeľ spoločnosti Formeds. "Partnerstvo so spoločnosťou Enterprise Investors nám poskytuje zdroje na urýchlenie nášho rastu pri zachovaní kľúčových hodnôt. Máme značný priestor na expanziu, a to tak pri vývoji nových produktov zameraných na viaceré potreby zákazníkov ohľadne ich zdravia, ako aj pri zavádzaní nových foriem podávania produktov vrátane tekutín, žuvačiek a kvapiek."Spoločnosť Formeds v súčasnosti ponúka viac ako 160 produktov zameraných na kľúčové oblasti zdravia ako imunita, krása, podpora kardiovaskulárneho systému, trávenie a prenatálna starostlivosť. Spoločnosť dosiahla významný úspech v oblasti e-commerce a patrí medzi najobľúbenejšie značky vitamínov a výživových doplnkov v Poľsku.Vďaka vlastnému výrobnému závodu pri meste Poznań v západnom Poľsku si Formeds zachováva plnú kontrolu nad kvalitou výroby a uplatňuje prísne testovacie princípy v certifikovaných laboratóriách na zabezpečenie čistoty a účinnosti výrobkov. Tento prístup sa odráža v silných finančných výsledkoch spoločnosti a jej dynamickom raste. Spoločnosť Formeds chce v tomto roku dosiahnuť tržby vo výške 15 miliónov EUR, čo by predstavovalo 46 % medziročný nárast."Schopnosť vlastného vývoja produktov a lojálna zákaznícka báza robia zo spoločnosti Formeds atraktívnu investíciu," povedal Michał Kędzia, partner Enterprise Investors zodpovedný za transakciu. "Vidíme v spoločnosti výrazný potenciál dosahovať trvalo udržateľný rast. Čo je dôležité, Waldemar Pilch, spolumajiteľ a generálny riaditeľ spoločnosti, zostáva naplno zapojený do ďalšieho strategického rozvoja spoločnosti. To zabezpečí kontinuitu, čo s využitím jeho odborných znalostí vytvára predpoklady pre budúce úspechy. Radi podporíme spoločnosť Formeds v jej ďalšej kapitole akcelerovaného rozvoja." Enterprise Investors je jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy private equity v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila spoločnosť desať fondov, ktoré investovali 2,4 mld. eur do 161 spoločností a ukončili 140 investícií. Viac informácií na https://www.ei.com.pl/sk/ Informačný servis