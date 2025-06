Progresívci považujú Správu o bezpečnosti Slovenska za škandalóznu, nespomína Rusko ani vojnu na Ukrajine – VIDEO

Výroky Fica o Tomášovi Zdechovskom

2.6.2025 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) kritizuje Správu o bezpečnosti Slovenska za rok 2024, považuje ju za škandalóznu. Ako uviedol predseda hnutia Michal Šimečka , správa z dielne Úradu vlády SR vôbec nespomína Rusko a jeho vojenský konflikt s naším východným susedom, pričom samotné Slovensko ruská strana označuje za nepriateľa.Šimečka opätovne kritizoval cesty premiéra Roberta Fica Smer-SD ) do Ruska (predseda vlády tam bol v závere roka 2024, a tiež na májových oslavách 80. výročia ukončenia 2. svetovej vojny - pozn. SITA). Premiérové vzťahy s Moskvou majú podľa neho za následok izoláciu Slovenska, absenciu stretnutí so zahraničnými partnermi aj ich neochotu zdieľať so Slovenskom citlivé informácie.Predseda PS poukázal aj na výroky Fica o Tomášovi Zdechovskom , vedúcom misie Európskeho parlamentu na kontrolu rozpočtu, ktorého slovenský premiér označil za nájomného politického vraha."Premiér vojny Fico sa najradšej stretáva s diktátorom Putinom . Úplne Slovensko izoluje. A z tejto izolácie sa vo vláde stáva paranoja. Pocit, že naši partneri proti nám spriadajú nejaké konšpirácie. Vládni predstavitelia hovoria o hybridnej operácii z Bruselu a europoslancov označujú za nájomných vrahov. Ignorujú skutočné hrozby, a tá najakútnejšia prichádza práve z Ruska,” myslí si Šimečka.Poukázal aj na výroky podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (Smer-SD), ktorý prirovnal misiu europoslancov k hybridnej operácii z Európskeho parlamentu. "To je nesmierne nebezpečné konšpiračné myslenie. Nielen preto, lebo si z nás všetci budú robiť srandu a budeme mať hanbu, ale preto, lebo to vláde bráni vidieť tie skutočné bezpečnostné riziká," vyjadril sa Šimečka.Šéf progresívcov podrobil kritike aj to, že Správa o bezpečnosti za rok 2024 neobsahuje informácie o útoku na kataster zo začiatku roka 2025, ktorý ho paralyzoval, pričom korene tohto útoku podľa Šimečku siahajú ešte do vlaňajška. Správe vytýka aj absenciu konania bezpečnostných zložiek pri atentáte na premiéra v polovici mája 2024, i chýbajúci návrh nápravy.Podpredseda PS a predseda Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva Tomáš Valášek sa vyjadril, že ignorácia rusko-ukrajinského konfliktu odporuje vyhláseniu spojencov, ktoré pred necelým rokom podpísal slovenský prezident Peter Pellegrini "V ňom sa jasne píše, že Rusko je "najväčšou a priamou hrozbou pre bezpečnosť spojencov.” Dnes to snáď už neplatí? Zbabelo strčili hlavy do piesku. Každá normálna krajina rozumie, že Rusko by za určitých okolností mohlo konfrontovať NATO a väčšina vlád tomu aj prispôsobuje svoje ozbrojené sily," vraví Valášek.Podľa jeho názoru ale slovenský rezort obrany platí zo svojho rozpočtu všetko ostatné. "Podvádzajú tým našich spojencov, ale hlavne túto krajinu,” myslí si Valášek.Odborník PS na bezpečnosť Peter Bátor považuje aktivity vlády za bezpečnostné riziko pre Slovensko. Správu o bezpečnosti označil za zlý vtip. "Podľa tohto materiálu vojna na Ukrajine neexistuje, zato správa menuje počty techniky na vojenskej prehliadke, a priestor dostal aj medveď hnedý. Ministerstvo kultúry zase pridalo zásadnú pripomienku, kde hovorí o obave z ozbrojovania kultúry. Nepíše sa tam nič o ruských hybridných operáciách na Slovensku, o tých nás musia informovať iné spravodajské služby," uviedol s tým, že slovenské vlastné bezpečnostné zložky s tým nič nerobia."Riešenie na nedostatok policajtov je, že sa môžu stať žandármi. Neverím, že sa experti v štátnych bezpečnostných inštitúciách nehanbia, keď túto správu čítajú,” uzavrel.