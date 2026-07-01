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Enterprise Investors sa vracia do Litvy investíciou do úverového družstva Saulėgrąža
Tagy: Bankovníctvo Investícia PR
Enterprise Investors Fund IX (EIF IX) sa dohodol na investícii vo výške až 21,8 milióna EUR Enterprise Investors Fund IX (EIF IX) sa dohodol na investícii vo výške až 21,8 milióna EUR s cieľom ...
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1.7.2026 (SITA.sk) - Enterprise Investors Fund IX (EIF IX) sa dohodol na investícii vo výške až 21,8 milióna EUR
Enterprise Investors Fund IX (EIF IX) sa dohodol na investícii vo výške až 21,8 milióna EUR s cieľom získať podiel až 81,51 % v spoločnosti Kredito unija "Saulėgrąža", litovskej finančnej inštitúcii. Transakcia predstavuje štvrtú investíciu EI v Pobaltí – a jej druhú investíciu v Litve – a nadväzuje na dlhoročné skúsenosti Enterprise Investors v sektore finančných služieb. Investícia podporí transformáciu Saulėgrąže na plne licencovanú banku obsluhujúcu malé a stredné podniky. Transakcia podlieha obvyklým schváleniam regulačných orgánov.
Saulėgrąža pôsobí od roku 2012 ako licencované litovské úverové družstvo pod dohľadom Litovskej centrálnej banky a poskytuje širokú škálu bankových služieb. Akvizícia poskytuje fondu EIF IX regulovanú platformu, z ktorej sa môže uchádzať o získanie plnej bankovej licencie a dokončiť transformáciu.
Po dokončení transformácie sa nová banka zameria na financovanie malých a stredných podnikov v Litve, Lotyšsku, Estónsku a Poľsku s ambíciou expandovať do širšieho regiónu. Tento plán reaguje na štrukturálny nedostatok financovania v strednej a východnej Európe, kde mnohé malé a stredné podniky a startupy dlhodobo čelia ťažkostiam pri získavaní financovania za konkurencieschopných podmienok. Nová inštitúcia má pomôcť uspokojiť tento dopyt.
Enterprise Investors prinášajú viac ako tri desaťročia skúseností v bankovníctve a špecializovanom financovaní v Poľsku a širšom regióne a dosiaľ do tohto sektora alokovali približne 15 % svojho kapitálu. Medzi významné investície patria poľské banky Pierwszy Polsko-Amerykański Bank, Opel Bank a Lukas Bank, Kruk ako jedna z popredných európskych spoločností v oblasti správy pohľadávok a v poslednom období aj poskytovatelia špecializovaného financovania PragmaGO a Vehis.
"Tri desaťročia sme zbierali skúsenosti s tým, čo je potrebné na vybudovanie stabilných a rýchlo rastúcich finančných inštitúcií v tomto regióne. Pobaltie dlhodobo sledujeme a Saulėgrąža ponúka presvedčivú kombináciu etablovanej a dobre regulovanej platformy a jasnej cesty k tomu, aby sa stala bankou pre malé a stredné podniky, ktorá na trhu chýba," uviedol Dariusz Prończuk, managing partner v spoločnosti Enterprise Investors, ktorý sa špecializuje na investície v oblasti finančných služieb.
"Rozprávam sa s malými a strednými podnikmi a startupmi naprieč regiónom strednej a východnej Európy a počúvam stále to isté: kapitál je dostupný, ale len zriedka za podmienok, ktoré zodpovedajú tomu, ako tieto firmy skutočne rastú. Preto podporujeme transformáciu spoločnosti Saulėgrąža na banku zameranú na segment malých a stredných podnikov. Je to len začiatok," dodal Jakub Kuberski, partner Enterprise Investors zodpovedný za transakciu.
Enterprise Investors je jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy súkromného kapitálu v strednej a východnej Európe. Od svojho založenia v roku 1990 získala prostriedky do desiatich fondov, ktoré investovali a zaviazali sa investovať 2,5 miliardy EUR do 164 spoločností a ukončili investície v 143 spoločnostiach.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Enterprise Investors sa vracia do Litvy investíciou do úverového družstva Saulėgrąža © SITA Všetky práva vyhradené.
Enterprise Investors Fund IX (EIF IX) sa dohodol na investícii vo výške až 21,8 milióna EUR s cieľom získať podiel až 81,51 % v spoločnosti Kredito unija "Saulėgrąža", litovskej finančnej inštitúcii. Transakcia predstavuje štvrtú investíciu EI v Pobaltí – a jej druhú investíciu v Litve – a nadväzuje na dlhoročné skúsenosti Enterprise Investors v sektore finančných služieb. Investícia podporí transformáciu Saulėgrąže na plne licencovanú banku obsluhujúcu malé a stredné podniky. Transakcia podlieha obvyklým schváleniam regulačných orgánov.
Saulėgrąža pôsobí od roku 2012 ako licencované litovské úverové družstvo pod dohľadom Litovskej centrálnej banky a poskytuje širokú škálu bankových služieb. Akvizícia poskytuje fondu EIF IX regulovanú platformu, z ktorej sa môže uchádzať o získanie plnej bankovej licencie a dokončiť transformáciu.
Po dokončení transformácie sa nová banka zameria na financovanie malých a stredných podnikov v Litve, Lotyšsku, Estónsku a Poľsku s ambíciou expandovať do širšieho regiónu. Tento plán reaguje na štrukturálny nedostatok financovania v strednej a východnej Európe, kde mnohé malé a stredné podniky a startupy dlhodobo čelia ťažkostiam pri získavaní financovania za konkurencieschopných podmienok. Nová inštitúcia má pomôcť uspokojiť tento dopyt.
Enterprise Investors prinášajú viac ako tri desaťročia skúseností v bankovníctve a špecializovanom financovaní v Poľsku a širšom regióne a dosiaľ do tohto sektora alokovali približne 15 % svojho kapitálu. Medzi významné investície patria poľské banky Pierwszy Polsko-Amerykański Bank, Opel Bank a Lukas Bank, Kruk ako jedna z popredných európskych spoločností v oblasti správy pohľadávok a v poslednom období aj poskytovatelia špecializovaného financovania PragmaGO a Vehis.
"Tri desaťročia sme zbierali skúsenosti s tým, čo je potrebné na vybudovanie stabilných a rýchlo rastúcich finančných inštitúcií v tomto regióne. Pobaltie dlhodobo sledujeme a Saulėgrąža ponúka presvedčivú kombináciu etablovanej a dobre regulovanej platformy a jasnej cesty k tomu, aby sa stala bankou pre malé a stredné podniky, ktorá na trhu chýba," uviedol Dariusz Prończuk, managing partner v spoločnosti Enterprise Investors, ktorý sa špecializuje na investície v oblasti finančných služieb.
"Rozprávam sa s malými a strednými podnikmi a startupmi naprieč regiónom strednej a východnej Európy a počúvam stále to isté: kapitál je dostupný, ale len zriedka za podmienok, ktoré zodpovedajú tomu, ako tieto firmy skutočne rastú. Preto podporujeme transformáciu spoločnosti Saulėgrąža na banku zameranú na segment malých a stredných podnikov. Je to len začiatok," dodal Jakub Kuberski, partner Enterprise Investors zodpovedný za transakciu.
O spoločnosti Enterprise Investors
Enterprise Investors je jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy súkromného kapitálu v strednej a východnej Európe. Od svojho založenia v roku 1990 získala prostriedky do desiatich fondov, ktoré investovali a zaviazali sa investovať 2,5 miliardy EUR do 164 spoločností a ukončili investície v 143 spoločnostiach.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Enterprise Investors sa vracia do Litvy investíciou do úverového družstva Saulėgrąža © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bankovníctvo Investícia PR
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