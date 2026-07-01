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BILLA sa vracia na Pohodu. Festivalová predajňa prinesie rýchlejší nákup aj väčší chill
Tagy: Festival Pohoda PR
Ranná káva po pretancovanej noci, ovocie do horúceho počasia, opaľovací krém či čerstvé pečivo počas celého dňa. BILLA aj tento rok otvorí priamo v areáli Pohody festivalovú predajňu s ...
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1.7.2026 (SITA.sk) - Ranná káva po pretancovanej noci, ovocie do horúceho počasia, opaľovací krém či čerstvé pečivo počas celého dňa.
BILLA aj tento rok otvorí priamo v areáli Pohody festivalovú predajňu s ponukou, ktorá pokryje všetko, čo sa návštevníkom a návštevníčkam môže zísť. Novinkou bude vlastná pekáreň, kaviareň, viac samoobslužných pokladníc a rozšírená chill-out zóna.
Festivalová BILLA predajňa bude mať rozlohu 200 m², teda približne ako väčšia školská telocvičňa, a návštevníctvo ju nájde pri stanovom mestečku Biskupice Camp. Otvorená bude počas celého trvania festivalu: v stredu od 12:00 do 24:00, od štvrtka do soboty od 7:00 do 24:00 a v nedeľu od 7:00 do 12:00.
"Na Pohode sa cítime ako doma. Sme radi, že návštevníkom a návštevníčkam môžeme uľahčiť aj spríjemniť festivalové dni. Minulý rok sme mali veľmi pozitívnu spätnú väzbu a ukázalo sa, že predajňa priamo v areáli má pre ľudí skutočný zmysel. Aj preto sa vraciame s viacerými vylepšeniami. Chceme nákup zjednodušiť a zároveň priniesť ešte viac priestoru na oddych," uvádza Marek Kravjar, hovorca BILLA Slovensko.
Vlaňajšia skúsenosť ukázala, že najväčší záujem bol o nealko nápoje, pečivo, ovocie a zeleninu, melóny, ale aj o praktické veci ako toaletný papier, vlhčené obrúsky či kozmetiku. Aj preto BILLA tento rok stavia na overenej ponuke, ktorú dopĺňa o nové služby a praktické vylepšenia. V predajni tak festivalové publikum nájde všetko od raňajok cez rýchly snack až po drobnosti, ktoré v stane alebo kempe často chýbajú.
K dispozícii budú aj chladené nápoje, koláče, väčšia ponuka zmrzliny, hotové jedlá aj čerstvé pečivo z vlastnej pekárne. Pribudne na mieste krájané ovocie a chýbať nebude ani limitovaná edícia šalátu BILLAxPohoda. Na svoje si prídu aj tí, ktorí vyhľadávajú vegánske produkty, bezlaktózové či bezlepkové potraviny alebo sortiment vhodný pri cukrovke.
Okrem jedla a nápojov sa budú dať kúpiť aj malé festivalové záchrany ako opaľovacie krémy, hygienické potreby, repelenty, kozmetika, slnečné okuliare, leukoplasty, batérie či plienky pre deti. Potraviny, ktoré sa po skončení festivalu nepredajú, poputujú občianskemu združeniu Misia Lásky v Trenčíne.
"Pri príprave sortimentu sme vychádzali z toho, ako vyzerá bežný deň na festivale, ale aj z toho, čo ľudia najviac potrebovali minulý rok. Niekto príde ráno po kávu, niekto cez deň po ovocie, vodu alebo opaľovací krém a niekto si večer potrebuje rýchlo kúpiť jedlo a zubnú pastu. Celé nastavenie predajne má jediný cieľ: aby si festivalové publikum našlo potrebné veci rýchlo, jednoducho a mohlo sa vrátiť späť k programu," vysvetľuje Lukáš Filo, manažér pre e-commerce a veľkoobchod v BILLA Slovensko.
Jednou z hlavných zmien bude rýchlejší nákup. BILLA posilní festivalový tím a pridá viac samoobslužných pokladníc, ktorých bude spolu 13. Personál bude zároveň pomáhať priamo v predajni, aby sa čas strávený nákupom čo najviac skrátil. Novinkou bude aj samostatný bar so širokou ponukou kávy, matcha a drobným občerstvením. Kto bude mať chuť len na niečo malé, nebude musieť ísť do hlavnej predajne.
Po veľkom záujme z minulého roka sa rozšíri aj chill-out zóna. Jej plocha bude o polovicu väčšia a ľudia si v nej budú môcť zjesť hotové jedlo, zohriať si ho v mikrovlnke alebo si zaliať polievku či čaj vďaka rýchlovarnej kanvici.
Chill-out zóna však nebude iba miestom na oddych. Vo štvrtok, piatok a sobotu sa v nej uskutočnia diskusie o témach, ktoré k festivalovému životu prirodzene patria. Reč bude o strave mladých športovcov, kávovej kultúre, detskom zraku aj hygiene potravín. V sobotu program doplní interaktívna zóna Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, kde si návštevníci a návštevníčky budú môcť vyskúšať Braillovo písmo, testovanie zmyslov bez zraku či chôdzu s bielou palicou.
"Chceme, aby BILLA na Pohode nebola len predajňou, ale aj príjemným zázemím počas festivalového dňa. Miestom, kde si ľudia oddýchnu, stretnú sa s kamarátmi a kamarátkami a popri káve sa dozvedia aj niečo nové. Pohoda prepája hudbu, hodnoty aj každodenný život a práve túto kombináciu chceme priniesť aj my," uzatvára Marek Kravjar.
Video z minulého ročníka nájdete tu: BILLA - Aftermovie BILLA na Pohode 2025
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12:30 – Najväčšia a najzelenšia: Ako BILLA vyrába vlastnú energiu
Hosť: Stano Stančík, manažér energetiky BILLA Slovensko
14:00 – Kvalita života sa začína na tanieri
Hosť: MUDr. Boris Bajer, PhD., lekár, fyziológ a výživový špecialista
11:00 – Feminizmus alebo emancipácia? BILLA búra stereotypy o veľkých firmách
Hostky: Barbora Slivková, vedúca oddelenia Ľudia a kultúra BILLA Slovensko a Bibiana Matuščík Vuová, manažérka údržby BILLA Slovensko
12:30 – Káva ako kult: Ako sa z každodenného nápoja stal rituál?
Hosť: Mário Adamčík, slovenský a český šampión v príprave kávy
14:00 – Detské oči si pýtajú osobitnú pozornosť
Hostka: MUDr. Beáta Bušányová, PhD., MBA, primárka Kliniky detskej oftalmológie Národného ústavu detských chorôb
11:00 – Na chvíľu bez zraku: Vyskúšajte si, aké je nevidieť
Hostka: Eliška Fričovská, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Súčasťou programu bude aj interaktívna zóna, v ktorej si návštevníci budú môcť vyskúšať Braillovo písmo, simulačné okuliare, testovanie zmyslov bez zraku, hry pre nevidiacich či chôdzu s bielou palicou.
12:30 – Čo má jesť mladý športovec?
Hosť: Martin Čupka, výživový špecialista
14:00 – Kvalita a hygiena: Čo všetko sa musí stať, kým sa potraviny dostanú k zákazníkom?
Hostka: Marcela Bachratá, vedúca oddelenia kvality v BILLA Slovensko
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - BILLA sa vracia na Pohodu. Festivalová predajňa prinesie rýchlejší nákup aj väčší chill © SITA Všetky práva vyhradené.
BILLA aj tento rok otvorí priamo v areáli Pohody festivalovú predajňu s ponukou, ktorá pokryje všetko, čo sa návštevníkom a návštevníčkam môže zísť. Novinkou bude vlastná pekáreň, kaviareň, viac samoobslužných pokladníc a rozšírená chill-out zóna.
Festivalová BILLA predajňa bude mať rozlohu 200 m², teda približne ako väčšia školská telocvičňa, a návštevníctvo ju nájde pri stanovom mestečku Biskupice Camp. Otvorená bude počas celého trvania festivalu: v stredu od 12:00 do 24:00, od štvrtka do soboty od 7:00 do 24:00 a v nedeľu od 7:00 do 12:00.
"Na Pohode sa cítime ako doma. Sme radi, že návštevníkom a návštevníčkam môžeme uľahčiť aj spríjemniť festivalové dni. Minulý rok sme mali veľmi pozitívnu spätnú väzbu a ukázalo sa, že predajňa priamo v areáli má pre ľudí skutočný zmysel. Aj preto sa vraciame s viacerými vylepšeniami. Chceme nákup zjednodušiť a zároveň priniesť ešte viac priestoru na oddych," uvádza Marek Kravjar, hovorca BILLA Slovensko.
Od raňajok po leukoplasty
Vlaňajšia skúsenosť ukázala, že najväčší záujem bol o nealko nápoje, pečivo, ovocie a zeleninu, melóny, ale aj o praktické veci ako toaletný papier, vlhčené obrúsky či kozmetiku. Aj preto BILLA tento rok stavia na overenej ponuke, ktorú dopĺňa o nové služby a praktické vylepšenia. V predajni tak festivalové publikum nájde všetko od raňajok cez rýchly snack až po drobnosti, ktoré v stane alebo kempe často chýbajú.
K dispozícii budú aj chladené nápoje, koláče, väčšia ponuka zmrzliny, hotové jedlá aj čerstvé pečivo z vlastnej pekárne. Pribudne na mieste krájané ovocie a chýbať nebude ani limitovaná edícia šalátu BILLAxPohoda. Na svoje si prídu aj tí, ktorí vyhľadávajú vegánske produkty, bezlaktózové či bezlepkové potraviny alebo sortiment vhodný pri cukrovke.
Okrem jedla a nápojov sa budú dať kúpiť aj malé festivalové záchrany ako opaľovacie krémy, hygienické potreby, repelenty, kozmetika, slnečné okuliare, leukoplasty, batérie či plienky pre deti. Potraviny, ktoré sa po skončení festivalu nepredajú, poputujú občianskemu združeniu Misia Lásky v Trenčíne.
"Pri príprave sortimentu sme vychádzali z toho, ako vyzerá bežný deň na festivale, ale aj z toho, čo ľudia najviac potrebovali minulý rok. Niekto príde ráno po kávu, niekto cez deň po ovocie, vodu alebo opaľovací krém a niekto si večer potrebuje rýchlo kúpiť jedlo a zubnú pastu. Celé nastavenie predajne má jediný cieľ: aby si festivalové publikum našlo potrebné veci rýchlo, jednoducho a mohlo sa vrátiť späť k programu," vysvetľuje Lukáš Filo, manažér pre e-commerce a veľkoobchod v BILLA Slovensko.
Rýchlejší nákup a väčší chill
Jednou z hlavných zmien bude rýchlejší nákup. BILLA posilní festivalový tím a pridá viac samoobslužných pokladníc, ktorých bude spolu 13. Personál bude zároveň pomáhať priamo v predajni, aby sa čas strávený nákupom čo najviac skrátil. Novinkou bude aj samostatný bar so širokou ponukou kávy, matcha a drobným občerstvením. Kto bude mať chuť len na niečo malé, nebude musieť ísť do hlavnej predajne.
Po veľkom záujme z minulého roka sa rozšíri aj chill-out zóna. Jej plocha bude o polovicu väčšia a ľudia si v nej budú môcť zjesť hotové jedlo, zohriať si ho v mikrovlnke alebo si zaliať polievku či čaj vďaka rýchlovarnej kanvici.
Chill-out zóna však nebude iba miestom na oddych. Vo štvrtok, piatok a sobotu sa v nej uskutočnia diskusie o témach, ktoré k festivalovému životu prirodzene patria. Reč bude o strave mladých športovcov, kávovej kultúre, detskom zraku aj hygiene potravín. V sobotu program doplní interaktívna zóna Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, kde si návštevníci a návštevníčky budú môcť vyskúšať Braillovo písmo, testovanie zmyslov bez zraku či chôdzu s bielou palicou.
"Chceme, aby BILLA na Pohode nebola len predajňou, ale aj príjemným zázemím počas festivalového dňa. Miestom, kde si ľudia oddýchnu, stretnú sa s kamarátmi a kamarátkami a popri káve sa dozvedia aj niečo nové. Pohoda prepája hudbu, hodnoty aj každodenný život a práve túto kombináciu chceme priniesť aj my," uzatvára Marek Kravjar.
Video z minulého ročníka nájdete tu: BILLA - Aftermovie BILLA na Pohode 2025
_________
Program BILLA Bonus Lounge:
Štvrtok 9. 7.
12:30 – Najväčšia a najzelenšia: Ako BILLA vyrába vlastnú energiu
Hosť: Stano Stančík, manažér energetiky BILLA Slovensko
14:00 – Kvalita života sa začína na tanieri
Hosť: MUDr. Boris Bajer, PhD., lekár, fyziológ a výživový špecialista
Piatok 10. 7.
11:00 – Feminizmus alebo emancipácia? BILLA búra stereotypy o veľkých firmách
Hostky: Barbora Slivková, vedúca oddelenia Ľudia a kultúra BILLA Slovensko a Bibiana Matuščík Vuová, manažérka údržby BILLA Slovensko
12:30 – Káva ako kult: Ako sa z každodenného nápoja stal rituál?
Hosť: Mário Adamčík, slovenský a český šampión v príprave kávy
14:00 – Detské oči si pýtajú osobitnú pozornosť
Hostka: MUDr. Beáta Bušányová, PhD., MBA, primárka Kliniky detskej oftalmológie Národného ústavu detských chorôb
Sobota 11. 7.
11:00 – Na chvíľu bez zraku: Vyskúšajte si, aké je nevidieť
Hostka: Eliška Fričovská, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Súčasťou programu bude aj interaktívna zóna, v ktorej si návštevníci budú môcť vyskúšať Braillovo písmo, simulačné okuliare, testovanie zmyslov bez zraku, hry pre nevidiacich či chôdzu s bielou palicou.
12:30 – Čo má jesť mladý športovec?
Hosť: Martin Čupka, výživový špecialista
14:00 – Kvalita a hygiena: Čo všetko sa musí stať, kým sa potraviny dostanú k zákazníkom?
Hostka: Marcela Bachratá, vedúca oddelenia kvality v BILLA Slovensko
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - BILLA sa vracia na Pohodu. Festivalová predajňa prinesie rýchlejší nákup aj väčší chill © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Festival Pohoda PR
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