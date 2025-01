Enterprise Investors vstupujú do spoločnosti eTravel s cieľom konsolidovať trh

7.1.2025 (SITA.sk) -Táto investícia predstavuje začiatok strategického partnerstva medzi Enterprise Investors a Andrzejom Wierzbom, zakladateľom a CEO spoločnosti eTravel. Zahŕňa vyplatenie pasívnych akcionárov a spoluprácu pri zabezpečení ďalšieho rastu spoločnosti, podpore jej geografickej expanzie a posilnení jej trhovej pozície a rozsahu služieb. Spoločnosť eTravel bola založená v roku 2006 a je lídrom v oblasti manažmentu služobných ciest v regióne strednej a východnej Európy. Spoločnosť prevádzkuje vlastnú najmodernejšiu platformu na samoobslužné rezervácie Corporate Travel Assistant, ktorá zvyšuje efektivitu a pohodlie pre koncových používateľov a tým redukuje náklady. Toto riešenie disponuje širokou škálou funkcií, poskytuje prístup k enormnej databáze hotelov a cestovných lístkov a ponúka bezproblémovú integráciu s pravidlami cestovania a účtovnými praktikami klientov. V roku 2023 spoločnosť eTravel sprostredkovala takmer milión rezervácií vrátane 300 000 letov a rovnakého počtu hotelových rezervácií pre významné verejné inštitúcie, ako napr. UNICEF, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Národná banka Poľska a pre desiatky ďalších korporátnych klientov."Odvetvie správy služobných ciest prechádza relatívne rýchlou transformáciou, ktorú poháňa rastúci dopyt po outsourcingu a digitálnych riešeniach. To vytvára významné príležitosti pre spoločnosti ako eTravel, ktorej pokročilá rezervačná platforma pre koncových používateľov zlepšuje prevádzkovú efektívnosť firiem prostredníctvom priamej integrácie s dodávateľmi. My v Enterprise Investors sme odhodlaní pomôcť spoločnosti eTravel upevniť jej vedúce postavenie na poľskom trhu a zároveň expandovať na perspektívne trhy v rámci strednej a východnej Európy s cieľom stať sa lídrom v regióne," uviedol Jakub Kuberski, partner Enterprise Investors.Dariusz Prończuk, managing partner Enterprise Investors, je presvedčený o potenciáli spoločnosti: "Páči sa nám silná trhová pozícia spoločnosti eTravel a jej schopnosť inovovať v tomto dynamickom a rozvíjajúcom sa odvetví. Toto partnerstvo zapadá do našej stratégie podporovať spoločnosti, ktoré spájajú technologické líderstvo s rastovými ambíciami. Okrem toho vidíme veľký potenciál vo vytvorení regionálnej platformy, ktorá môže vygenerovať výraznú hodnotu vďaka synergiám na trhu celej strednej a východnej Európy."Andrzej Wierzba, CEO spoločnosti eTravel, zdôraznil strategický význam tejto spolupráce: "Spojenie síl s Enterprise Investors urýchli našu medzinárodnú expanziu a posilní našu konkurenčnú výhodu prostredníctvom pokračujúcich investícií do našich prevádzkových kapacít a technológií. Spoločne môžeme dosiahnuť našu víziu stať sa najvýznamnejšou platformou na správu služobných ciest v regióne strednej a východnej Európy a patriť medzi top 10 európskych hráčov."Táto transakcia podčiarkuje odhodlanie spoločnosti Enterprise Investors investovať do odvetví, ktoré sú pripravené na digitálnu transformáciu a rast založený na zvyšovaní efektívnosti. So silným technologickým základom a jasným plánom expanzie je spoločnosť eTravel dobre pripravená na zaujatie vedúcej pozície pri konsolidácii trhu v regióne a zároveň na vytváranie významnej hodnoty pre všetky zainteresované strany.je jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy private equity v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila spoločnosť desať fondov, ktoré investovali 2,3 mld. eur do 160 spoločností a ukončili 140 investícií.Informačný servis