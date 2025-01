Minister Blanár prijal pozvanie na návštevu Česka, so svojím českým kolegom Lipavským sa dohodol na ďalšej spolupráci

Návšteva sa plánuje na jar

Spoločné stretnutie v Topoľčiankach

7.1.2025 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár Smer-SD ) sa v utorok telefonicky dohodol so svojím českým kolegom Janom Lipavským na ďalšej spolupráci Slovenska a Českej republiky. Ministri otvorili viacero otázok, ktoré pred nimi stoja v tomto roku.Po júnovej návšteve Lipavského na Slovensku prijal Blanár pozvanie na návštevu Českej republiky, ktorá sa plánuje na jar.„Napriek rôznym pohľadom na zahranično-politické dianie sme sa s Janom Lipavským zhodli, že najdôležitejšia je otvorená komunikácia. Je potrebné hovoriť s každým, aj s tými, s ktorými nesúhlasíme alebo sa v niečom nezhodujeme. Inak by sa ťažko hľadal konsenzus, ktorý je podstatou všetkých dohôd, i tých medzinárodných, ku ktorým sa obe naše republiky hlásia," zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.Ministri sa zhodli na tom, že do stretnutia bude sfinalizovaný plán konzultácií na expertnej úrovni medzi oboma rezortmi, ktorý nadväzuje na spoločný protokol o spolupráci z roku 2014. Plán konzultácií plánujú spoločne podpísať počas Blanárovej návštevy.Blanár zároveň Lipavskému ponúkol, aby ich ministerstvá symbolicky pripravili spoločné podujatie v Topoľčiankach, spájajúcich oba štáty ako letné sídlo bývalých prezidentov od čias Tomáša G. Masaryka. V tomto roku si pripomíname 175. výročie narodenia prvého prezidenta štátu Slovákov a Čechov. Diskutovali tiež o stretnutí Slavkovského formátu S3, ktorého predsedajúcou krajinou je v súčasnosti Česká republika.„Český kolega ma informoval, že sú pripravení zorganizovať zasadnutie. Avšak zhodli sme sa na tom, že v súčasnosti prebiehajú zložité rokovania po parlamentných voľbách v Rakúsku o vytvorení vlády, a preto z tohto dôvodu počkáme na novú rakúsku vládu a podľa toho buď Česká republika, ak to časovo stihneme, alebo Slovenská republika po 1. júli, keď prevezmeme líderstvo v rámci S3, zorganizujeme zasadnutie k aktuálnym témam," priblížil šéf slovenskej diplomacie.Zároveň svojho českého kolegu informoval, že v druhom polroku usporiada rokovanie vo formáte C5 (Central 5 alebo aj Stredoeurópska päťka - neformálne zoskupenie Česka, Maďarska, Slovenska, Slovinska a Rakúska).