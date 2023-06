ENVI hra učí ľudí, ako lepšie triediť odpad

Envirovzdelávanie hrou

Pravidlá hry a súťaž o rôzne ceny

20.6.2023 (SITA.sk) -Na Slovensku sa stále netriedi toľko odpadu, ako by sa dalo. Výsledky prieskumu, ktorý v minulom roku realizovala OZV ENVI - PAK na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov ukazujú, že ľudia sa už základné druhy odpadu triediť naučili. Až 92 % opýtaných uviedlo, že odpad pravidelne triedi. Problém im však robia rôzne špecifické druhy obalov. Slováci najčastejšie triedia plasty. Z nich relatívne dobre vieme triediť obaly z čistiacich prostriedkov, horšie sú na tom blistre od liekov, obaly z potravy pre zvieratá alebo obaly zo sladkostí či slaných pochutín. Pri kovoch dobre triedime napríklad konzervy, ale pri alobale už váhame.ENVI - PAK už 20 rokov organizuje vzdelávanie o triedení v mestách a obciach naprieč celým Slovenskom. Neustále hľadá nové pútavé a hravé formy, ktoré ľudí nielen zaujmú, ale sa pri nich aj niečo naučia a tak prispejú k zlepšeniu celkovej situácie s triedením. Takou je aj najnovšia aktivita OZV ENVI - PAK. "Online ENVI hra je súčasťou našej iniciatívy Nezabúdajme triediť, v ktorej upozorňujeme na dôležitosť triedenia odpadu. Naša nová zábavná hra má povzbudiť ľudí k tomu, aby aj pri triedení postupne menili svoje správanie. Zároveň má veľký potenciál ďalej sa vyvíjať. Postupne by sme ju radi predstavili na školách a vo firmách, aby ju učitelia a zamestnávatelia mohli využiť v rámci svojich environmentálnych aktivít," deklaruje Katarína Kretter, riaditeľka komunikácie OZV ENVI - PAK."Keď mám nejaké nejasnosti, čo sa ako triedi, zisťujem si informácie na stránkach o triedení, akou je napríklad www.triedime.sk . Online hra ma veľmi potešila, lebo nás všetkých hravou formou vzdeláva. Verím, že má veľký potenciál, aby si ju obľúbili najmä deti a tie dohliadli na triedenie problematickejších druhov odpadu vo svojich domácnostiach," vraví herečka Zuzana Vačková, ktorá sa rozhodla hru verejne podporiť.Urobili tak aj ďalšie známe osobnosti a influenceri. Je medzi nimi aj Boris Valábik. "Tak ako pri všetkom, čo robíme, treba aj chcieť, aj vedieť. Aj vďaka tejto hre sa môžu ľudia dozvedieť, kde patrí odpad, o ktorom majú pochybnosti. Ako príklad uvediem téglik od jogurtu. Viete, ako ho máte správne vytriediť?," pýta sa bývalý profesionálny hokejista.ENVI hra povzbudzuje ľudí k tomu, aby sa naučili triediť práve tie problematickejšie druhy obalov, ktoré doteraz triediť nevedeli. Odzrkadliť by sa to malo na zvýšenom množstve správne vytriedených smetí a na zmene správania pri nakladaní s odpadom. To je cieľ, ktorý bude mať v konečnom dôsledku pozitívny dopad aj na naše životné prostredie.Hru nájdete na https://hra.triedime.sk Cieľom je chytiť čo najviac odpadov do správneho kontajnera. Za každý správne chytený odpad získavate jeden bod. O život prídete, keď chytíte nesprávny odpad, alebo keď vám správny odpad spadne na zem. Hra má 5 základných úrovní, v ktorých postupne chytáte plasty, sklo, papier, kovové obaly a nápojové kartóny. Pre postup do ďalšej úrovne je potrebné chytiť 10 správnych odpadov. Po 5. úrovni nasleduje bonusová, kde sa po 10 chyteniach automaticky mení kontajner a chytáte iný druh odpadu bez predchádzajúceho upozornenia. Hra končí, keď stratíte všetky 3 životy.Motiváciou k hraniu sa je aj súťaž o viaceré ceny, ktorá sa začína 15.mája a potrvá do konca júna. Ak v súťaži prekonáte nahraté skóre všetkých influencerov, ktorí zábavnú hru podporujú, budete zaradený/zaradená do žrebovania o bonusové ceny. Neváhajte, klikajte na https://hra.triedime.sk a vyhrávajte.Informačný servis