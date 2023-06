Hamran: Nelegálni migranti na Slovensku za posledné dva roky nespáchali žiaden trestný čin (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

20.6.2023 (SITA.sk) - Nelegálni migranti za obdobie posledných dvoch rokov nespáchali na území Slovenskej republiky žiaden trestný čin. Na tlačovej konferencii to v utorok povedal prezident Policajného zboru SR „Nesprávajú sa agresívne. Polícia neeviduje žiadne prípady smerujúce k tomu, že by chceli ublížiť našim spoluobčanom," zdôraznil Hamran. Ako ďalej uviedol, uzavretie spoločnej slovensko-maďarskej hranice by bolo nemožné a neúčelné. „Slovenská polícia nemá dôvod zaviesť tie hraničné kontroly," zdôraznil policajný prezident.Hamran pripomenul, že slovensko-maďarská hranica má 325 hraničných priechodov. „Zaviesť hraničné kontroly nie je možné ani z toho dôvodu, že to odporuje európskej legislatíve," vyhlásil Hamran.Doplnil, že podľa európskeho práva nelegálna migrácia nepredstavuje porušenie vnútornej bezpečnosti a ohrozenie verejného poriadku.