ENVI - PAK: Triedený zber sa musí zintenzívniť

Bratislava 10. septembra (TASR) - Aby Slovensko splnilo odpadové ciele Európskej únie, výrobcovia musia do systému triedeného zberu vložiť ročne o 44 miliónov eur viac. Tvrdí to najväčšia organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) ENVI - PAK, ktorá zároveň apeluje na stabilnejšiu legislatívu a lepšiu kontrolu jej dodržiavania.V roku 2020 by malo Slovensko recyklovať 50 percent z vyprodukovaných komunálnych odpadov a zabezpečiť recykláciu 70 percent obalov uvedených na trh. Podľa prepočtov ENVI - PAK-u musia preto OZV vyzbierať o 165.000 ton viac papiera, plastov, skla a kovových materiálov, za ktoré sú v rámci systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov zodpovedné.priblížila generálna riaditeľka organizácie Hana Nováková.Organizácia tiež za problém považuje benevolenciu v plnení cieľov OZV a nestabilitu legislatívy. Pripomína, že od výrobcov sa očakáva, že budú svoje výrobky a obaly navrhovať tak, aby sa dali dobre zrecyklovať.uvádza. OZV by zas privítali stabilitu vo vzťahoch s obcami, aby do nich mohli dlhodobejšie investovať.Štát má podľa ENVI-PAK-u najvýznamnejšie nástroje na podporu triedenia biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý tvorí až 50 percent zmesového komunálneho odpadu. Za prínos považuje aj zavádzanie inovácií a nových technológií v spracovávaní zmesového komunálneho odpadu. ENVI - PAK tiež podporuje zvýšenie cien za skládkovanie.Plnenie cieľov však podľa organizácie stojí aj na ľuďoch.konštatoval riaditeľ komoditného oddelenia ENVI - PAK Roman Vandák. OZV podľa neho môžu len pristavovať dostaočné množstvo kontajnerov, prípadne realizovať osvetu a vzdelávanie.myslí si.