Environmentálne organizácie v Európe spúšťajú kampaň na ochranu vody

Bratislava 12. októbra (TASR) - Do európskej kampane na ochranu vody sa zapája aj WWF Slovensko, spolu so stovkou environmentálnych organizácií v Európe spúšťa kampaň #ProtectWater zameranú na ochranu vody a dodržiavanie Rámcovej smernice o vode. Informovala o tom Helena Čárska z WWF Slovensko. Smernica je podľa organizácie jedným z najprogresívnejších environmentálnych zákonov Európskej únie a treba ju dodržiavať.Iba 40 percent európskych vôd je podľa Čárskej v dobrom stave.vysvetlila.Rámcová smernica o vode podľa organizácie predstavuje dobrý nástroj na zmenu situácie a ochranu vody.uviedla.V súčasnosti prechádza smernica plánovanou revíziou. Kontrola vhodnosti sa podľa organizácie zameria na relevantnosť, účinnosť, súdržnosť a pridanú hodnotu Rámcovej smernice o vode a Smernice o povodniach. Zahŕňa tiež verejnú konzultáciu, ktorá potrvá do marca 2019. Kampaň využíva podľa jej slov provokatívny scenár nejasnej budúcnosti piva a vyzýva ľudí v Európe, aby sa zapojili do verejnej konzultácie o smernici, ktorá je dostupná na internete.upozornila riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann.Prijatím smernice sa podľa Plassmann členské štáty EÚ zaviazali, že nebudú povoľovať činnosti, ktoré zhoršujú stav vôd a budú prijímať opatrenia, ktoré stav do roku 2027, naopak, zlepšia.dodala Plassmann.Za kampaňou stojí koalícia Living Rivers Europe, ktorú tvorí päť veľkých organizácií - WWF, Európska environmentálna kancelária (EEB), European Anglers Alliance, European Rivers Network a Wetlands International.